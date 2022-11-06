毛舜筠宴請《過時．過節》演員　Edan做助手雞手鴨腳問題少男上身

由毛舜筠（Mo姐）、謝君豪、呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo) 、袁澧林（Angela）、談善言及梁祖堯等人主演的《過時．過節》，將於11月24日正式上映。昨日（5日）Mo姐在個人影視平台上載了一條名為「毛姐飯堂之《過時．過節》生日飯聚」，片中Mo姐與Edan及祖堯一起準備宴請《過時．過節》的導演曾慶宏及一眾的演員。Mo姐更請到好友古天樂任神秘嘉賓，Edan亦為一眾10月及11月的壽星預備生日蛋糕，包括有：古天樂、Angela、祖堯及昨日正日生日的Mo姐，片段上載當日Mo姐正身處日本慶祝生日。

《過時．過節》電影海報。（電影公司提供）

毛舜筠宴請《過時．過節》的導演曾慶宏及一眾的演員 (yt截圖)

Edan為宴會擔任Mo姐的助手，但不善入廚的Edan卻顯得有點混亂，而另一助手祖堯因為知道Edan的廚藝屬災難級別，所以更早一點來到幫忙。「問題少男」Edan在下廚過程中不停向阿媽Mo姐發問問題，Mo姐介紹用泰安雞作手撕雞時，Edan突然爆出一句：「咁有冇爵安雞？」令Mo姐忍笑的問：「你想做雞？」之後Edan在準備把鹹蛋黃釀入叉燒時，把鹹蛋黃弄碎了，令Mo姐忍不住說：「我見到佢好似霉晒咁！」還在盛載鹹蛋黃的碗中找到很多「毀容嘅痕跡」，令大家哭笑不得。Edan在炒菜時更少到「天一半，地一半」立即被Mo姐發現說：「又跌晒落地下？」Edan立即說：「無無無無無！」雞手鴨腳的情況無所遁形。

Edan為宴會擔任Mo姐的助手 (yt截圖)

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眾人在下廚期間談起拍攝《過時．過節》的過程，Edan表示這套戲是他自入行後最緊張的因為自己平時是輕鬆搞笑，更說：「最冇安全感，因為始終唔係自己做開嘅野，擔心自己會破壞成套戲，好迷失。」Edan亦感謝Mo姐與他圍讀時惡補劇本，要他說得再大聲點，又與他約時間到導演那補習，令Edan進步。Mo姐搞笑地問Edan：「你平時係唔係講開英文？」Edan卻說：「我平時唔講嘢！」但平日是「開籠雀」的Edan想人相信他不說話，真的有點太難了。Edan最後表示拍攝《過時．過節》後對家人的感覺不同了，Mo姐亦大表認同的說對家人的一面永遠都是最真實，可以毫無保留。