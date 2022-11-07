下流上車族大結局劇透｜關係大崩潰　林敏驄愛情親情兩線斷晒

TVB台慶劇《下流上車族》第十六集劇透



TVB台慶劇《下流上車族》上集（十五集）講到，志明（林敏驄飾）、細孝（鄧智堅飾）在商場清潔途中，與晞嵐（朱凱婷飾）發生口角，雯慧（江美儀飾）見狀心下一沉。芊芊（郭柏妍飾）與友善（袁文傑飾）約會，高榮（丁子朗飾）忐忑不安。芊芊查探出高榮與前度的分手真相，多得芊芊徹夜相伴，高榮重新振作。志明、雯慧鬧離婚，志明帶蔓蔓（羅毓儀飾）到毓霞（鮑起靜飾）家暫住。毓霞主動調停車家家事，此時高榮到訪雯慧家，聲言是芊芊的男友，希望以真誠討好雯慧和毓霞，芊芊也被高榮打動。毓霞出面替芊芊作主，無懼與雯慧正面交鋒。毓霞快將生日，她靈機一觸，決定送車家及自己一份獨特的禮物。

終於追到。（《下流上車族》截圖）

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TVB台慶劇《下流上車族》最新一集（十六集）講到，志明驚悉毓霞不是老小三，母親的第三者另有其人，醒覺錯怪好人。車家失去往日熱鬧，雯慧倍感寂寞，而毓霞決定將志明加進公屋戶籍。毓霞特意邀請雯慧參加壽宴，欲助志明與她修補關係。然而，雯慧得悉志明動用首期基金大事裝修毓霞的公屋，怒斥志明、毓霞不是，毓霞激動暈倒……芊芊為高榮炮製早餐，卻見高榮與前度約會，怒火中燒。高榮決心向芊芊表白，二人因此得悉友善的意圖。雯慧、晞嵐逛街時，竟撞見晞嵐的丈夫跟女伴在一起……

丁子朗與前度約會。（《下流上車族》截圖）

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