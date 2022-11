超能使者｜王君馨身處紐約Po新相　疑用一句說話回應被消失傳聞？

無綫台慶劇《超能使者》播出一周收視有20點,成績尚算不錯,劇中演員都頻頻亮相不同宣傳活動。不過去年底離巢的王君馨(Grace)在劇中擔任重要反派,卻沒有出席任何宣傳活動。Grace今早(7日)在社交平台上載身處紐約的日常照,並疑似以四字回應「被消失」的傳聞。

有傳王君馨因離巢,宣傳被抽起。(劇集海報)

Grace在劇中飾演反派韋小姐。(IG/@gwgurlie86)

Grace在Facebook上載了身在紐約的最新照片,相中她在佈滿紅葉的公園並摸著大樹,留言寫道:「Just take a moment🍁 I’m doing good I’m gonna be ok I’m happy to be me 🐿(稍等片刻 我挺好的 我會OK的 我感謝我擁有的一切 我很高興成為我)」雖然Grace看似正能量,但當中一句「我會OK的」疑似有弦外之音,惹來遐想。

Grace在Facebook上載了身在紐約的最新照片。(Facebook圖片)

另外,Grace日前亦在Instagram上載了《超能使者》中飾演「韋小姐」的劇照,並留言:「聽講韋小姐出咗場啦喎 😎」為劇集宣傳。有不少網民及粉絲都留言為Grace打氣:「超型!」、「期待之後的劇情發展」、「你一出場氣場全開😍」

Grace日前亦在Instagram上載了《超能使者》中飾演「韋小姐」的劇照,為劇集宣傳。(IG/@gwgurlie86)

點擊下圖看更多Grace的靚相: