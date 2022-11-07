安哥同學會｜湯寶如享受做不婚媽媽 ：做人唔需要太清醒

湯寶如曾是寶麗金四小花之一，主持人指她也是小富婆一名，但湯寶如話當年妝頭費用要自己出，所以其實並非外間如果「富」。

湯寶如將在本月舉行入行30周年嘅《湯寶如約會你演唱會》，日前她接受港台節目《安哥同學會》訪問時，提到自己雖然有《相思風雨中》、《熱力節拍Wou Bom Ba》、《緣份的天空》等hit歌，但在頒獎禮上一直未有個人獎項，所以感到十分心淡。「當時競爭好大，又有四大天王，同埋之前都係拎進步獎，覺得自己付出咗咁多，但都好似係咁，嗰時係好火淡。」湯寶如表示甚至《感冒》推出後，依然不覺會得獎。「好失意，但當時公司好鼓勵我，我心態係參與，到後來台上宣布《感冒》時，我自己係反應唔到，覺得終於有人認同自己同認同隻歌。」

湯寶如話因為主持《流行經典50年》，仔仔在學校被取笑而感到尷尬，更要求她不要做幕前。(IG圖片）

節目中，主持人亦有問及湯寶如的愛情，她承認自己曾經迷失，但絕不後悔，並謂：「 愛過就算，做人唔需要太清醒，太清醒會更傷心，唔好打爛沙盆問到篤。」訪問中雖然未有提及是哪一段感情，不過湯寶如在95年戀上音樂監製譚國政後，放棄如日中天的事業並淡出樂壇，二人早已達至談婚論嫁地步，但其後因第三者介入而感情破裂。湯寶如在07宣布懷孕，並稱孩子父情為賽車手陳德民，二人至今一直未有註冊結婚。湯寶如在訪問中表示安於現狀，無意作任何改變。「到而家呢個歲數 ，係會享受人生同珍惜身邊所有嘅人。」