搜救｜甄子丹國慶檔期電影慘淡收場：講真我就冇乜期望

甄子丹（丹爺）和太太汪詩詩今晚（7/11）現身西九文化區M+出席籌款晚會。提到由他主演的電影《搜救》國慶大檔期，票房慘淡收場，上映9日只的1600萬。丹爺接受《香港01》時說：「其實我覺得票房嘅嘢，就好似人生咁有高高低低，無可能每一日都喺人生嘅高點。而我作為電影人係要有膽量去試唔同嘅嘢。」

甄子丹和太太汪詩詩今晚電身西九文化區M+出席籌款晚宴。（陳順禎攝）

被問到票房是否與他期望有落差？丹爺直言：「講真我就冇乜期望，始終都係我嘅新嘗試，而我真係好多謝羅志良導演俾機會我演呢個角色。開頭我睇劇本嘅時，我一睇個角色為由頭喊到落尾，於是我就問導演點解搵我做呢個角色？而導演就話我好啱演，咁我就同佢講你唔驚，我咪唔驚囉，於是就接咗呢套戲。（會否覺得觀眾喜歡睇你拍打戲？）咁就應該嘅，如果啲人唔鍾意睇我打戲我就慘啦。」身邊太太汪詩詩說：「呢套戲我仲未有機會睇，因為我都係啱啱返嚟。之前我係有睇佢啲後期，連我睇過我都喊，咁所以我係好想去睇呢部電影。」

丹爺直言對票房冇乜期望!（陳順禎攝）

被問到會否被票房嚇怕不再演文戲？丹爺笑言：「咁又唔會喎，我個人係唔怕死嘅，人哋被機會咪去做好佢囉。而我覺得我哋電影人係需要個膽量，真係要嘗試。（最緊要都係要穩袋個片酬先！）哈哈！唔梗係唔係啦，片酬係其次嘅，我哋唔講片酬嘅，而我哋最重要係講有冇誠意嘅。」