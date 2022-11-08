下流上車族｜朱凱婷拋開斯文高貴形象　出街被鬧係衰表妹感高興

一向形象斯文高貴的朱凱婷，演衰表妹入形入格令人刮目相看。

台慶劇《下流上車族》本周進入結局篇，飾演「八婆表妹」晞嵐的Heidi朱凱婷相當搶眼，昨晚劇情講到晞嵐陪雯慧行街散心，豈料撞正晞嵐老公另有女伴，原來晞嵐與老公早已分居，惟晞嵐不願接受現實不肯簽字離婚。雯慧得悉真相後原打算安慰晞嵐，豈料晞嵐毫不留情反罵雯慧：「依家老公要同我離婚，你覺得我好慘？我同樣睇緊你點衰！」、「我係衰呀，但我好彩有你墊屍底！」、「邊個係你親人？你一直都係我工人咋！」

演「八婆表妹」晞嵐的Heidi朱凱婷毫不留情反罵江美儀：「我係衰呀，但我好彩有你墊屍底！」

搣甩斯文高貴形象的Heidi，今次飾演搞是搞非表妹一角入型入格，獲得不少網友好評：「表妹被江美儀踢爆離婚即時反面，反差好大，人性的弱點大爆發，好好睇！」、「朱凱婷演戲都OK喎」、「朱凱婷今次攪屎棍角色做得幾有發揮，飛躍進步應留一個獎畀佢。」

朱凱婷演活衰表妹唔輸得口賤一面。

講到這場一分多鐘的爆Seed戲，Heidi受訪時透露：「我拍劇經驗唔算多，美儀姐好好，佢事前同我傾好多偈溝通，令我可以放鬆去演，雖然啲對白比較長，但啲情緒已經入晒個角色，大約兩Take就搞掂。」Heidi笑言現在出街會偶爾被鬧衰表妹，不過她亦不忘為「晞嵐」平反：「佢唔係徹底嘅衰人，其實仲有啲可憐，雖然表面好似好潑辣，但其實佢都係受害者，佢叫表姐千祈唔好講『離婚』呢兩個字，其實只係將自己投射咗喺表姐身上。」Heidi續指現時已拋下所有包袱，無論甚麼角色都想嘗試。