愛回家︱借《老人戰記》諷《明日戰記》？　疑串古天樂眼淚谷票房

無綫（TVB）處境喜劇《愛．回家之開心速遞》不時玩轉城中熱門話題，昨晚（7/11）一集便勁抽古天樂主演兼監製、本地史上最高票房港產片《明日戰記》水！劇集昨晚一集講到，「大四喜」想開拍一套紀錄片，將組合推廣到海外市場，而片名便是《老人戰記》！有觀眾便是指TVB疑似暗串《明日戰記》一眾主演年齡較大。

羅樂林和劉丹為首的大四喜拍紀錄片《老人戰記》。（電視畫面）

《老人戰記》明玩《明日戰記》。（電視畫面）

這套是《明日戰記》……（海報）

除了片名，《開心速遞》亦玩埋《明日戰記》內地上映時，票房疑似被《獨行月球》偷走的新聞，劇集便講到「大四喜」拍片一事被死對頭「雷聲大」知道，所以便開拍了一套《獨行地雷》，最後兩套電影同時上映，而《獨》片便買戲飛送爆谷、汽水，又出陰招偷《老》片票房，搞到後者票房極差，所以大龍生（羅樂林飾）便要求公司同事幫手「洗票房」，做大條數。

《獨行月球》被指偷《明日戰記》票房。（海報）

《獨行地雷》搶票房……（電視畫面）

相信大部份觀眾都記得古天樂宣傳《明日戰記》時疑似落淚，事後否認喊、解釋「戲院冇開冷氣」一事，《開心速遞》亦有抽水。故事便提到貪小便宜的熊樹根（劉丹飾）為拍《老人戰記》而拎了公司錢做利市錢，話票房好可以收得番，而他知道票房失利後便不禁落淚。可是，當其他人見到熊樹根喊之後，人人都力撐《老人戰記》，疑似暗串有人為票房博同情。

古天樂被指借眼淚谷票房。（抖音畫面）