江美儀專訪｜被睇相佬指係「觀音命」　 拍拖厭倦湊另一伴

無綫劇集《下流上車族》是開播以來贏準口碑及收視，除了有好的劇本，一眾主演演員功不可沒，在劇中飾演「車太」的江美儀，與林敏驄、鮑起靜等好戲之人合作，雙方擦出的火花為劇集增添不少趣味。江美儀在接受《香港01》專訪時提到現實生活中亦有上車煩惱，更自爆疫情期間，舅父不幸染疫繼而離世，導致她看透世事：「做人仲咁執着做咩？」



江美儀爆林敏驄係大鈿路，會「m到」要人哄！

江美儀在《下流上車族》同林敏驄飾演夫妻，兩位好戲之人相遇，當然產生不少火花，劇內大家過足戲癮，即場「爆肚」已變成家常便飯。戲外林敏驄十足大細路，會有很多想法在腦海中且多變，一般人很難理解這位天生的「鬼才」思維，最盞鬼嘅係林敏驄只會聽美儀姐的話！因此，江美儀在劇組擔任做「雷霆救兵」的角色，有時工作人員不敢打擾林敏驄休息，會找江美儀幫手做傳話筒，驄哥仲特登為美儀改咗個名叫「助攻王」，她說：「佢情緒唔好，月經到，要幫手平衡下啲工作人員，」有一次，有位工作人員對她說：「有場戲，但驄哥話聽日唔返，你同佢溝通吓得唔得。」美儀姐第一反應是：「關我咩事？」但明白驄哥的性格，需要人氹，所以都會用氹小朋友的語氣對驄哥說：「你聽日唔返咩？我陪你返啦，聽日我嚟片場探你，睇你食咩我哋買嘢俾你食。」之後驄哥就會好開心等她的到來。

江美儀評林敏驄係大鈿路，會「m到」要人哄！（陳順禎攝)

雖然美儀姐犧牲了放假的時間陪驄哥，但認為做多一步就會令事情變好，那又何樂而不為呢？而且對呢位「拍檔」的性格好了解，他不是耍大牌刻意刁難工作人員，而是太聰明又不善表達，令人一時難以預料。最記得劇集殺青當天，驄哥自己一人在片場黑口黑面，唔睬人又唔對稿，後來美儀姐解釋，原來是驄哥不想同大家分開：「最尾一日收工啦，我哋各散東西，佢唔捨得，佢係一個小朋友，如果你一嚟鬧佢，佢咪扭計，咁你可以點咪唔好理佢囉，由佢癲。」不過癲到最後，美儀姐忍不住發驄哥脾氣：「嗰日我鬧佢你做乜發脾氣啫，佢話多謝你一直以來包容我。」雖然後來驄哥有對美儀姐道歉，稱沒有發脾氣，但成肚火的美儀姐最後只講咗句：「唔同你講嘢，死開啊。」跟住就上車揚長而去。事隔幾日，驄哥再打電話給她，她刻意唔聽，之後驄哥再打，美儀姐終於肯接電話，笑言：「要聽啦，因為食收工飯，再唔聽佢就唔嚟埋單啦。」

難得驄哥肯聽人講。（陳順禎攝)

江美儀被睇相佬指係「觀音命」， 拍拖厭倦湊另一伴。

江美儀與吳君如的胞弟吳君祥拍拖11年後分手，其後被對方爸爸夏春秋爆出，二人早於2006年在西雅圖註冊結婚，最後由分手變成離婚，她後來在節目上有剖白離婚真相，原因是與前夫步伐不一致，回復到朋友身份的契機竟是前夫到內地工作，她發現一個人原來很開心和自由！雖然二人無緣攜手走到最後，但她對於呢段感情亦沒遺憾，直言：「愛過咪得囉。」

現年51歲的江美儀對待愛情的態度，對比年輕時愛得轟轟烈烈相比，現在更渴望一個人的自由，不想再一味照顧伴侶的感受：「我諗女人都係想人哋氹佢多過去氹番人，話唔照顧啫，我天生性格都係要照顧人。」事關她曾去睇相，豈料被師傅批佢天生「觀音命」，觀音就是要普度眾生，要經常幫助人，因此，美儀姐的命注定要去照顧人！

雖然二人無緣攜手走到最後，但她對於呢段感情亦沒遺憾，直言：「愛過咪得囉。」（陳順禎攝)

但感情裏最大的死穴不是「照顧」的問題，有時與伴侶太過癡纏，沒留空間給自己一樣會有壓力，美儀姐坦言：「呢幾年慣咗一個人，真係覺得一個人好鬼free。」有時愛一個人，即使對方生活上再細微的事都會擔心起來，美儀姐對於呢方面感觸好深：「你話有個人喺你側邊又要照顧佢，譬如今日出嚟做訪問，咁佢食唔食飯呢？佢自己食定點樣呢？工人使唔使煮定俾佢食呢？」但回復自由身的她，只需專注在自己身上便可以了，想去一趟旅行就隨時起行，不用考慮埋另一半，絕對會更輕鬆自在：「你當我自私又好，我而家幾enjoy一個人。」

你當我自私又好，我而家幾enjoy一個人。（陳順禎攝)

雖然如此，但遇到啱嘅人亦不會抗拒戀愛，但底線係唔好一齊住，因太接近一個人必然會引起磨擦：「有時都想自己做返自己，有時想撩鼻屎，但靚女係唔撩鼻屎唔放屁㗎嘛。」給予對方空間是美儀姐認為雙方最舒服的相處方式。

江美儀被睇相佬指係「觀音命」， 拍拖厭倦湊另一伴。（陳順禎攝)

江美儀考慮在大灣區買樓

江美儀在劇集《下流上車族》飾演一個好想「上車」的師奶。現實中的她否認投資有道，直言是靠家人一起夾錢才可以在香港置業，但目前不會再考慮於香港買樓，事關稅務太重唔抵買，但她睇好內地商機，認為「大灣區」將會發展成熟：「我諗住買一間喺大灣區，因為遲早都係一個大area。」她認為遲吓發展完善，仲可以揸車上去：「而家個個朋友買都會買埋車位，因為都會開放車上去，咁我揸車去到樓下上樓就係！」而且這幾年碰上疫情，那裏都不能去，更不會考慮要搭飛機的地方作投資。

不會再考慮喺香港買樓，事關稅務太重唔抵買，但她睇好內地商機，認為「大灣區」將會發展成熟。（陳順禎攝)

疫情期間舅父離世做人不再執着

另外，提到疫情，美儀姐就最有感受，事關爆發新冠肺炎初期，在美國的舅父不幸染疫，最後不敵病魔離世，突如其來的全球爆發，最後更帶走了高齡的舅父，美儀姐感嘆世事無常，做人又何須執着呢：「呢兩三年都會令自己睇透一啲嘢，就係唔好咁執着，一個乞嗤染到病，因為我舅父係第一批喺美國中COVID死咗，做人仲咁執着做咩？」

疫情期間舅父離世導致她做人不再執着。（陳順禎攝)