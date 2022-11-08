唐寧化身「童顏界KOL」　 計劃10年帶愛犬去紐西蘭過半遊牧生活

曾被封為「最美童星」的唐寧，2017年與舞台劇導演兼演員鄧偉傑離婚，一對子女跟媽媽生活。為有更多時間陪伴子女，唐寧近年化身「童顏界KOL」，不時一家三口拍片做餐子餐，但近年子女已減少出鏡。

日前唐寧在IG透露「人生旅程新開始」， 寫著：「其實這個新開始都並不是很新，這是一件計劃了超過10年的事。在我們人生中，總有些事情是必須要做，而可能是需要用很長的時間去達到。當中有得也會有失，但只要放眼將來，一切仍會是值得的。💪🏼」

唐寧賣關子，未有透露身在何方。（youtube@Leila Kong 唐寧）

沿路見到好多羊同羊。（youtube@Leila Kong 唐寧）

在唐寧的自家Youtube頻道更上載了一條新片，名為「Where did we go？10月睇櫻花？唔通日本？！拍旅遊特輯/讀書/移民？」她大賣關子未有透露身在何處，只不停給予提示，指這個地方10月可以睇櫻花、到處都有牛羊、人口只得五百多萬人等等，但因為其網址的尾是nz，不少網民都估到她身在紐西蘭。

唐寧帶住愛犬藏獒開車，沿途見到大片草原，有好多大群牛羊出沒，令人看後心曠神怡。之後，唐寧抱住愛犬坐在櫻花樹林下拍片，再問大家可知她身在何處：「到底我搞緊乜呢？拍旅遊特輯？讀書？移民？其實呢我一路以來都有諗，以往我絕大部分都住村屋，係咪想喺冇咁大都會嘅地方生活呢？大概十幾年前，我就開始去唔同嘅地方睇吓，結果我就揀咗呢一度喇！」

裝修都要自己做埋。（youtube@Leila Kong 唐寧）

預告力敵大黃蜂，好勁！（youtube@Leila Kong 唐寧）

帶埋愛犬藏獒一齊去紐西蘭。（youtube@Leila Kong 唐寧）

可以同狗狗一齊瞓草地。（youtube@Leila Kong 唐寧）

而這裏能夠「跑出」的原因，大概是因為可以親親大自然，閒時瞓草地，到處有風聲、雀仔聲，唐寧說：「「第一樣，一齊瞓吓草地先，呢度草地可以瞓覺、跑步、踩單車，莫講話親親大自然，呢個地方大部分人有自己草地同自己塊田，你係住咗喺大自然，所以我有時都會帶藏獒去公園瞓吓咁。而且我好鍾意佢哋種生活模式，好chill、好簡單，weekend唔係行商場，係去camping去沙灘，又或者無啦啦睇櫻花就過一日。」

唐寧於2017年與「舞台劇才子」鄧偉傑離婚，一對子女交由唐寧照顧。（IG/ @leilakong1205）

唐寧指人生旅程有新開始。（ig@leilakong1205）

原來唐寧已來過這個地方好幾次，但由於要整頓內容放上網，所以一直守住這個秘密，而期間過著半遊牧、讀書和裝修生活，笑言新奇刺激：「經歷咗幾次『油牆』假期，同一啲新奇刺激嘅嘢，例如大戰蝗蜂巢，刀仔鋸大樹。」她還透露下集會再帶大家一齊去放煙花和去農民市場，行程豐富，但就未有透露子女有否同行。

點擊睇唐寧童年可愛得意相：