下流上車族結局篇劇透｜28歲黃嘉雯三點式出場　激吻63歲林敏驄

TVB台慶劇《下流上車族》第十八集劇透



TVB台慶劇《下流上車族》上集（十七集）講到，毓霞（鮑起靜飾）終原諒志明（林敏驄飾）；另邊廂，雯慧（江美儀飾）被晞嵐（朱凱婷飾）當頭棒喝，方知自己性格如斯不堪。高榮（丁子朗飾）、友善（袁文傑飾）力追芊芊（郭柏妍飾），芊芊難以抉擇。一晚，芊芊徹夜未歸，高榮擔心芊芊在友善家過夜，自覺甚麼也比不上友善，自信心跌至谷底。芊芊見狀，對高榮剖白心底話……雯慧連日來偷偷到醫院送湯予毓霞，眾人力勸志明原諒雯慧。毓霞、蔓蔓（羅毓儀飾）終在郊野重遇次郎，原來次郎走失後，被好心人收養。雯慧得到毓霞原諒，毓霞一心要替志明與雯慧重圓一個家，鼓勵雯慧表明心跡……

陷入離婚邊緣。（《下流上車族》截圖）

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TVB台慶劇《下流上車族》最新一集（十八集）講到，雯慧衷心向志明認錯，志明依舊無動於衷。雯慧心緒不寧，往找芊芊傾訴，芊芊主動邀母親同住，雯慧乘機試探芊芊與高榮關係。芊芊獲啟發上車妙想，向高榮提出一個大膽建議……日語學校校長Peggy（黃嘉雯飾）的專制男友再三誤會她與志明有染，Peggy終忍不住提出分手，她與志明兩位失意人互相傾訴，還相約外出散心，並巧遇偉力（關曜儁飾）和亦詩（林穎彤飾）。眾人以為志明結識新歡，雯慧大受打擊。Peggy醉酒下情不自禁吻向志明，卻被蔓蔓撞見……

林敏驄同黃嘉雯有啲嘢。（《下流上車族》截圖）

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