下流上車族結局篇劇透｜林敏驄江美儀演技大爆發　爆喊場面勁催淚

TVB台慶劇《下流上車族》第十九集劇透



TVB台慶劇《下流上車族》上集（十八集）講到，雯慧（江美儀飾）衷心向志明（林敏驄飾）認錯，志明依舊無動於衷。雯慧心緒不寧，往找芊芊（郭柏妍飾）傾訴，芊芊主動邀母親同住，雯慧乘機試探芊芊與高榮（丁子朗飾）關係。芊芊獲啟發上車妙想，向高榮提出一個大膽建議……日語學校校長Peggy（黃嘉雯飾）的專制男友再三誤會她與志明有染，Peggy終忍不住提出分手，她與志明兩位失意人互相傾訴，還相約外出散心，並巧遇偉力（關曜儁飾）和亦詩（林穎彤飾）。眾人以為志明結識新歡，雯慧大受打擊。Peggy醉酒下情不自禁吻向志明，卻被蔓蔓（羅毓儀飾）撞見……

林敏驄同黃嘉雯有啲嘢。（《下流上車族》截圖）

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TVB台慶劇《下流上車族》最新一集（十九集）講到，蔓蔓哭着回家，只懂擁着雯慧和芊芊，雯慧心如刀割，主動提出離婚。志明憶起一家四口的往事，後悔不已。高榮渴望和芊芊過甜蜜新生活，卻不時要應付雯慧，雯慧更擅自干涉高榮的財政，高榮不勝厭煩。車家各散東西，眾人回舊居收拾細軟，雯慧萬般不捨。新一期居屋公佈攪珠結果，芊芊、高榮幸運中籌，雯慧重燃上車希望，提出將來會與兩人同住，高榮面色一沉。家寶（林景程飾）偕兒子突然回港，並答應毓霞（鮑起靜飾）刪除其公屋戶籍，毓霞始知不能與車家同住……

回憶總是美好。（《下流上車族》截圖）

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