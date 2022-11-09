戀講嘢︱「MK」黃僥霖過做狐狸精？　爆曾孖正印上男友家打攪伯母

193（郭嘉駿）、浩南（鄭伊琪）、郭奕芯和譚凱倫主持的ViuTV節目《晚吹 – 戀講嘢》昨晚（9/11）一集請來《尾二一屆口罩小姐選舉》亞軍「MK」黃僥霖（Suki）擔任嘉賓。擁有一雙「狐狸眼」的MK便在節目中講述曾經被指是「狐狸精」，她講起這段經歷時便指自己兩、三年前認識了一名男生，對方好快並展開追求，更出動揸車睇星絕招，所以之後也正式與對方拍拖，但從來未見過家長：「有上佢屋企，但都係夜晚佢屋企人瞓咗或者出街時。」因為不見得光，所以試過長時間忍尿：「試過一次朝早八號風球，佢屋企人突然唔使返工，我唯有忍，忍到佢屋企人出門口，我先出到去。」

《尾二一屆口罩小姐選舉》亞軍「MK」黃僥霖作客《戀講嘢》。（電視畫面）

MK擁有一雙「狐狸眼」。（電視畫面）

MK又指男友之後向她坦言自己仍與前度有聯繫，因為拍拖時有養狗，所以間中都會一齊放狗：「我同佢講，既然你同我認真發展，你可唔可以同佢斷一斷呀，佢話係掛住隻狗，佢已經唔鍾意個前度。（佢有同前度講？）佢話有講，話前度好大反應。」最後MK決定離開，但是男友極力挽留：「同佢一起嘅三、四個月，我走咗起碼十次，因為我真係好辛苦，佢成日十五十六，唔知自己想點。」

MK分享突然變成「狐狸精」的故事。（電視畫面）

之後，MK覺得男友前度有權知道這件事，所以主動聯絡對方：「講電話一刻，我先知佢哋從來冇分過手，仲一齊緊。咁個女仔點解知道我嘅存在呢，當時我前度話有搵個女仔，搞到佢喊得好勁嘅，嗰次原來係佢同個女仔講，佢有一夜情，對象就係我，我突然變成咗佢一夜情對象，所以我俾人話係狐狸精。」最後怎樣收科？她們知道真相後便結伴踩上男友家中：「諗住執嘢走，點知佢屋企人喺晒度，勁尷尬，一路講『打攪晒、打攪晒』，同埋佢一開門見到我哋就呆咗。」而她又指男友家中應該估到她是「一夜情對象」：「喺房裏面類似糾纏緊嘅時候，佢阿媽入嚟同我哋講『你放過我個仔啦』，我哋聽完呆咗，心諗『係你個仔放過我哋兩個就真』。」最後，伯母亦有落樓送她們上的士：「佢個樣好似好厭惡咁，覺得我哋搞咗佢哋個仔咁，感覺好差，明明我哋先係俾人Hurt嗰個，仲要俾佢屋企人講說話。」

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