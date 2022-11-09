Ian＠MIRROR單拖出活動超緊張　手部傷勢輕微向粉絲大派定心丸

MIRROR成員Ian（陳卓賢）今日（9日）以一身淺藍色西裝打扮現身《ELLE》慶典派對，久違地「單拖」出席活動，Ian笑言緊張了一整日，甚至昨晚開始已經睡不著覺：「自己一個做訪問又唔係好驚，大家會錫住我！」

Ian表示如果以後有機會的話，希望可以拍關於冰上曲棍球的劇集。（陳順禎 攝）

他主演的ViuTV劇集《季前賽》快播放至尾聲，劇中飾演卓立鋒的Ian更被導演袁劍偉點名大讚表演仔細，但有不少粉絲不甘表示Ian在劇中的戲份太少戥他唔抵，他「可能大家愛之深責之切，我覺得最重要係大家睇完有深刻印象，即使戲份較少大家都討論話記得Ian嘅角色做過啲咩，角色性格大概係啲乜，我就已經好開心。」Ian自爆現時正籌備新劇，但卻賣關子不願透露自己是否主演，但承諾屆時會再帶更好的戲劇給觀眾觀看。

Ian昨日在IG上載手臂充滿瘀青的照片。（Ian IG）

昨日Ian在Instagram上載一張手臂充滿瘀青的照片，令不少粉絲極心痛，他今日向眾人大派定心丸，表示自己只是做運動時不慎受傷：「其實冇大礙，只係覺得個瘀血無啦啦好似雲石蛋糕咁爆開好想分享，其實我都唔太痛，所以大家唔使太擔心。」Ian坦言自己小時候因為去看牙醫時有不好的回憶，所以以後都很怕看醫生，就算打排球受傷都不會看醫生：「等佢自己好返囉，所以留咗少少舊患可能就係我自己唔夠妥善處理，而家就識得自己『醫人』啦！」

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Ian上星期推出新歌《地球上的最後一朵花》，一手包辦作曲、填詞、編曲、監製及主唱理應大肆宣傳，但卻有不少粉絲認為宣傳不足，為他感到相當可惜。Ian坦言其實低調宣傳就可以：「大家有聽就係最好嘅宣傳，平時我自己做嘅歌，我想大家係會隔一排都拎出嚟聽，未必一出新歌就有鋪天蓋地嘅宣傳大家就好關注，但過咗宣傳期大家就唔聽，與其係咁不如大家好好細味下就得。」

Ian今日自己一個人出席活動，沒有成員陪伴在側他坦言非常緊張。（陳順禎 攝）

Ian昨日在IG上載手臂充滿瘀青的照片。（Ian IG）