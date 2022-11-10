港隊門神范俊業19歲兒子進軍娛樂圈　韓星外型被封「隱藏小鮮肉」

年僅19歲、身高179cm的范麒智（Kenji）今年因客串ViuTV劇集《ISWIM》人氣急升被封作「隱藏小鮮肉」，亦隨之成為各大品牌寵兒。今日（9日）他盛裝出席《ELLE》慶典派對，笑言自己雖然熱愛運動，兼且是前香港足球代表隊守門員及隊長范俊業的兒子，但相比起陽光大男孩打扮，自己更加鍾情於高冷的風格，就如今日一身紫藍色穿搭一樣：「高冷形象不嬲喺我嘅骨子裏面！」



范麒智盛裝出席《ELLE》慶典派對。（陳順禎 攝）

范麒智因為在《ISWIM》中飾演來自冠中書院的葉添杉而為人熟悉。（ViuTV）

生於運動家庭的Kenji，不但遺傳到爸爸的身高和外形，亦擁超強優良基因運動神經非常發達，現時更是香港理工大學的水球代表隊成員，每年都會打大專盃。但不要以為運動員就一定打扮非常「求其」，Kenji亦是一個非常熱愛時尚的時尚達人，平時他出活動時所穿的服飾自己都有出不少意見，而且亦經常親自到小店搜羅最新時尚單品：「我覺得唔一定要係名牌嘅衫先可以着到自己好高貴、好靚，我個人好講求design，可能係本地或者一啲小眾品牌都已經好出色，我希望以後可以開拓到自己嘅時裝品牌！」Kenji比較喜歡時尚一面的自己還是運動裝扮的自己？他笑稱：「我而家可以全心全意投入幕前，所以可以好100%咁畀大家見到我係一個點樣嘅人，其實我係一個好多變化嘅人，我都會好想嘗試下啲陽光、charm啲嘅一面畀大家睇！」

身高179cm的Kenji身形比例非常好。（陳順禎 攝）

范麒智平時亦給造型師不少意見。（陳順禎 攝）

范麒智和王智騫（左）相視而笑。（陳順禎 攝）

比賽時的Kenji真係好man！（IG：@kenjifann）

Kenji坦言現時未有新的劇集或電影拍攝計劃，但原來他以前曾經與爸爸范俊業約定要一同父子檔合作：「算係我同我爸爸嘅一個約定？我哋兩個都好想可以一齊拍劇、拍廣告，都好想一齊試下！」今個月就是四年一度的世界盃，至少就受到爸爸薰陶的Kenji當然亦是一名足球擁躉，被問到兩父子有沒有試過看球賽時意見不合，他坦言從來未試過：「我爸爸好識點樣理性分析比賽，可能我都受到佢嘅影響，我都比較有sense，可以一齊討論溝通，兩隊都會一齊拎嚟比較，所以拗撬就比較少！」

范麒智的爸爸范俊業是前香港足球代表隊守門員及隊長。（網上圖片）

范麒智笑言自己確實遺傳到不少爸爸的良好基因。（陳順禎 攝）

兩父子感情好好，希望以後能見到他們一同合作拍攝！（IG：@kenjifann）

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