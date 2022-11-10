張穎康與老婆麥雅緻結婚10周年　兩公婆玩夾公仔宛如熱戀中情侶

張穎康與老婆麥雅緻是圈中出名的恩愛夫妻，張穎康經常在社交平台(IG)上載家庭照，昨日（9日）他曬出多張與老婆的甜蜜合照，原來是為慶祝結婚10周年，他更寫了一篇感性又真摯的長文，道謝老婆一直以來的體諒。



好幸福好SWEET (IG@cheungwinghong)

張穎康與老婆麥雅緻結婚多年，一直恩愛如初，近日張穎康趁着結婚十周年，撇低小朋友兩公婆去拍拖，先是去行街拍拖，再來去玩遊戲夾公仔，夜晚更去了四季酒店吃晚飯撐枱腳，宛如一對熱戀中的情侶。張穎康更寫了一篇感性又真摯的長文，道謝老婆一直以來的體諒。

長文如下：

「錫婚」結婚十週年喇！亦即係代表我做咗人老公十年喇！回想返呢十年，我哋經歷咗好多嘢！由兩公婆變成3位小朋友嘅父母；經歷事業上嘅高高低低，都係由我老婆陪住我，支持我，先至有結婚十週年呢一日！ 呢一日，我哋放低啲小朋友，兩公婆出去拍拖！先去行吓街，玩吓遊戲機，再夾公仔！好有當時未做父母之前嘅感覺！ 夜晚就去咗四季酒店食個晚飯！其實當年我老婆好想佢人生嘅婚禮係喺四季酒店舉行，但係我當年實在環境唔好，根本負擔唔起喺呢度擺酒！而我老婆並冇介意過，要陪我喺一個我負擔得起嘅地方舉行婚禮，仲將我哋嘅婚禮搞得好溫馨，好感動，好有意思添！所以，一個咁好嘅女仔，我點可以放過？ 老婆！呢十年你走唔出我嘅魔掌，以後嘅日子，你都唔好妄想有機會喇！辛苦哂你照顧3個小朋友之餘，仲要成日照顧我嘅情緒！我愛你 餘生……..請繼續指教！

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