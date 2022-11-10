「燈芯絨大王」千金江鈺琪過大禮場面震撼　聘禮填滿過億豪宅大廳

有「燈芯絨大王」之稱的麗達集團主席江達可的女兒江鈺琪（Yuki）擁有比不少女明星更出眾的外貌，每逢亮相無綫（TVB）年度慈善籌款節目《萬眾同心公益金》更定必成為傳媒焦點，雖然現時已非節目籌委會聯席主席，但仍然有不少觀眾稱她是「最美公益金主席」。上年9月，Yuki答應下嫁拍拖多年的男朋友「莎莎太子爺」郭浩泉（Patrick），更在IG公開求婚現場的180度海景及粉紅花海，大騷奢華浪漫。二人的婚事再有新進展。今日（10/11）Yuki在社交平台上載限時現時動態及帖文，分享過大禮的現場情況。

「燈芯絨大王」千金江鈺琪婚照曬低調奢華 所費不貲令人大開眼界

上年9月，Yuki答應下嫁拍拖多年的男朋友「莎莎太子爺」郭浩泉。（IG／＠kongyuki）

今日Yuki在Instagram上載一張圖片，當中寫道：「家有囍事2022」，透過圖片可以見到兩家人過大禮的畫面相當震撼，最吸引網民目光的必定是中間的紅噹噹的聘禮，當中除了有生果、唐餅，還有不少珠寶首飾，單是龍鳳手鐲已經有七對，而頸鏈就有六條，當中要數有六層的黃金豬牌頸鏈最搶眼。其他照片可以見到，用來擺放聘禮的桌子相當巨型，隱約見到分為四層，不過由於聘禮太多的關係，一張大檯都放不下，所以有不少被放置在地上，非常大陣仗。

此外，Yuki豪宅中的環境亦非常值得關注，超高的樓頂有着一頂橙色的大吊燈，客廳非常闊落，就是當中擺放不少聘禮，仍然沒有令現場空間變得侷促，曾經有報道指出Yuki居住價值過億的飛鵝山獨立屋，相信正是圖片中的住宅。

兩家人過大禮的畫面相當震撼。（IG/@kongyuki）

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