56歲李若彤原相機真實狀態曝光　粉絲街頭偶遇即除口罩合照勁親民

李若彤憑1995年無綫（TVB）劇集《神雕俠侶》中「小龍女」一角廣為人知，更獲原著金庸認可，指她就是自己心目中的小龍女，亦成為李若彤多年來最經典的角色，時至今日，網友依然稱其為「姑姑」。現年56歲的李若彤為了維持最佳狀態，多年來一直都很自律，不但注重飲食健康還有努力做運動keep fit，因此無論是外貌還是身材都保養得宜，最近有網民在內地社交平台上載與李若彤的照片，當中寫道：「偶遇姑姑，無比激動。」圖片中的李若彤穿上淺灰色的衛衣及同色的短褲，脫下口罩與粉絲合照，非常親民！

李若彤再扮95年「小龍女」 零變化引網友驚嘆：教我練玉女心經

李若彤睇落唔似56歲。（小紅書/@Sandy）

由於該照片使用原相機拍攝，沒有加上任何美顏濾鏡，因此李若彤素顏容貌引起注意，不少網民大讚李若彤相當年輕，面部組織緊緻飽滿，頭髮又非常濃密，看起來像三、四十歲，又指出李若彤平時上載的美顏照片都不如這張好看：「她這樣比她自己發的照片顯年輕」、「說實話，沒有美顏，大部分三、四十歲的人用原相機拍照，絕對拍的比這個醜」、「雖然能看出來眼下有紋路，但絲毫不影響美貌，真的不像這個年紀。」

網民認為李若彤平時的照片美顏濾鏡非常重，不及原相機拍攝美麗。（微博@李若彤）

李若彤長年堅持運動，皮膚、樣貌、身材都keep得非常好。（微博@李若彤）

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