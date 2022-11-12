傳《新四十二章》再被抽起播《輕．功》　龔嘉欣陳瀅視后之戰告吹

無綫（TVB）今年適逢55周年台慶，早前宣布推出4部台慶劇，包括《美麗戰場》、《下流上車族》、《超能使者》及《新四十二章》，但近日突然傳出臨時變陣，改由《法證先鋒V》頂上接檔《下流上車族》，而《輕．功》就將會接檔《超能使者》，即是由陳豪及龔嘉欣（Katy）主演的《新四十二章》被撤出台慶劇陣容，令原本有力爭視后的Katy臨門「撻Q」！



由黃宗澤、蔡思貝主演的《法證先鋒V》將會接檔《下流上車族》。（海報）

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每年台慶月期間，TVB都會播出一連串特備節目及劇集慶祝，締造聲勢，劇中演員亦被睇高一線，有機會在台慶頒獎禮上獲獎。由陳豪、龔嘉欣主演的新劇《新四十二章》原定為台慶劇之一，被安排在11月14日晚8點半播出，但其後被臨時撤檔，由黃宗澤、蔡思貝主演的《法證先鋒V》頂上，之後又有消息指《新四十二章》趕及今年壓軸出街，延期至12月5日播出，更會在頒獎禮前播完，極有機會在頒獎禮上爭獎，而在劇中造型突破的女主角Katy奪視后呼聲亦相當高，有望與蔡思貝、陳瀅一較高下。

龔嘉欣在《新四十二章》中造型突破。（劇照）

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由陳瀅主演的《美麗戰場》討論度極高。（IG@missjni）

而Katy早前出席活動被問到陳瀅在《美麗戰場》中的表現時，Katy即句句有骨地指自己與陳瀅同年，但19歲已簽約TVB的她就資歷比較深，更指自己是「捱返嚟」的，又表示希望大家多多討論她主演的台慶劇《新四十二章》，對於Katy的言論，陳瀅早前接受《香港01》訪問時就表示兩人從未合作過，但有聽聞相關報道：「我有聽過嘅，但我就冇睇過呢條片，咁所以我好難作準，邊啲係加鹽加醋，因為始終都會有好多唔同嘅報道版本，但我就相信應該唔係咁嘅。」不過最新消息指TVB再度變陣，抽起《新四十二章》，由黎耀祥、龔慈恩、朱晨麗等主演的《輕．功》頂上，令原本意氣風發的Katy爭視后的呼聲被大大削弱，沒有機會與陳瀅正面交鋒！

龔嘉欣（Katy）19歲已簽約TVB，近年在《幕後玩家》、《大醬園》、《殺手》、《香港愛情故事》中的表現都大獲好評，成功躋身一線花旦行列。（IG@kungkaty）

龔嘉欣（Katy）在《萬千星輝頒獎典禮2020》上獲得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」及「最受歡迎電視女角色」。（資料圖片）