曾淑雅Jumbo晒出浴照惹遐想　盤點出過沖涼靚相女星邊個最吸引？

現年31歲的曾淑雅（Jumbo）憑高䠷身形及甜美樣貌，被封為「長腿女神」，她更不時在社交平台大派福利，大受網民歡迎！日前Jumbo曬出數張出浴照，而且全部由曾媽媽出手拍照，網友當然在派心心。其實除了JUMBO外，圈中亦有不少女星都試過晒出浴照，真係個個都勁吸引，其中一位更連風水大師蘇民峰都忍唔住讚正。



媽咪出手份外可愛。（IG@jumbotsang）

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白雲低胸露背

除了Jumbo外，一向活躍IG的白雲當然有出過浴照，早前她為慶祝IG粉絲人數達10萬，在社交平台貼出多張浴照，她穿上低胸露背泳衣，在浴缸中大擺甫士，一時挨在浴缸邊嘟嘴托頭，一時又伸長雙腿合埋眼露出非常享受的樣子。

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李彩華小背心浸浴

李彩華早前亦曾在IG Po出浴照就為自己外貌平反，穿上薄薄的白色小背心，浸在水中呈現半透明，若隱若現超級誘惑，而她的水漾肌膚，帶點baby式的粉紅，加上水汪汪大眼睛不停放電，令人眼前一亮，由於跟先前的殘樣判若兩人，不是人人可以認得出她，是考驗眼力的大挑戰。

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周芷若浸溫泉露出白滑牛奶肌

2019年因主演劇集《倚天屠龍記》飾演周芷若的內地女星祝緒丹，成為不少男士心目中的女神代表。而一向活躍於微博同網友互動的她，近日卻一連晒出多張浸溫泉的美照，大方展露牛奶肌再加上唯美的Pose，整個畫面非常漂亮，再次令不少網友心動。祝緒丹上貼的美照，她身穿一件黑色露肩上衣浸溫泉，露出白滑牛奶肌，相當吸睛。而且她綁着一頭長髮任風吹拂，再加上花瓣隨意飄散，她又擺出柔情的pose，充滿古典唯美感，無意形成一幅美景般，猶如貴妃出浴。

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劉溫馨浸浴照蘇民峰大讚：

藝人劉溫馨卻悠然自得，在家中享受泡泡浴。她早前在風暴圓規襲港時，上載性感浸浴照，相中她以全素顏上陣，又大露香肩，非常誘人。她發文預告：「圓規泡泡浴今晚還有特別嘉賓，期待嗎 #素顏」。粉絲都大讚她好美，風水師傅蘇民峰更留言稱讚：「美人出浴😍」。

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湯洛雯出浴洩密：

前湯洛雯在IG分享Staycation靚相，一時落地大窗旁影相，一時又穿着浴袍在夜景前合照，大批網民都話相片影得相當專業，後來男友馬國明還真身回應：「Thanks。」看來他就是靚相的攝影者。隔了兩三天，湯洛雯又再發功貼出一張出浴照，寫住：「Last one #throwback」，不過陳凱琳就留言：「more more more」。細心一看，其實浴缸邊還放住一碟雙人餐點，唔通湯洛雯同馬國明打算一邊浸浴一邊食甜品咁寫意？

湯洛雯Staycation泳衣出浴。（IG@roxannetong）

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