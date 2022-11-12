903籃球賽｜ERROR 193最想同Do姐拍吻戲　阿Dee：問過Do姐未？

昨日（11日）的《903 AllStar 籃球賽》終於在亞洲國際博覽館舉行，籃球賽原定在9月份舉行，但因為MIRROR演唱會發生嚴重意外而延期至昨日舉行。比賽分成「歌星勇士隊」和「九零三人隊」進行四場的籃球激戰，在激戰過後，「歌星勇士隊」奪得冠軍。

激戰過後，「歌星勇士隊」奪得冠軍。 (胡凱欣攝)

ERROR在比賽完結後接受訪問時，一來就曬出勝利者的禮物「金指環」，表現得十分興奮。ERROR接受訪問時對姜濤傷勢梁業（肥仔）表示：「我哋暫時唔係太清楚，因為我哋暫時都未見到佢住，所以答你唔到住。」而何啟華（阿Dee）就補充道：「佢已經喺醫院啦，已經喺治療當中㗎啦。」郭家駿（193）亦表示：「做運動員受傷係經常發生嘅事，所以都希望佢唔係一件大件事嚟。」

ERROR在比賽完結後接受訪問時 (胡凱欣攝)

「歌星勇士隊」在最後一局時先是落後10分，然後193在最後數分鐘時連環入球，最終勝出球賽，得到冠軍寶座。ERROR眾人在訪問時介紹193立即以「呢個係我朋友」，阿Dee亦笑言整場比賽最關鍵是因為有他們四人一同出場，令到勝比的機會增加。193在比賽中是入球最多的球員，但得不到MVP球員193表示：「無所謂，姜濤值得攞嘅，我哋對獎呢啲好浮雲。」ERROR被問到若要拍吻戲是否接受時，193馬上精神地搶答：「即刻嚟啦，伸脷添阿，自己加戲！」193表示想與Do姐拍吻戲，肥仔立即說：「舉腳贊成，我想睇！」阿Dee問193到底有沒有問過Do姐，眾人馬上笑翻。