還有個多月便是聖誕節,陳茵媺 (Aimee) 與陳豪 (Moses) 的家中已率先佈置了聖誕樹增添節日氣氛。昨晚Aimee於她的IG post了他們三名寶貝仔女在家中佈置聖誕樹的靚相,並留言寫道:「Who else is ready for Christmas? 🤶🎄🎅🌲🧑‍🎄 🎄 Me and my 3 little helpers are! Comment down below if it is also your #favourite time of the year! 💖」表示她與仔女一起佈置聖誕裝飾,已經準備好迎接聖誕節,這也是她每年最愛的日子。

呢棵聖誕樹又出場。(陳茵媺IG)

他們每年都會在家中大廳擺放這棵聖誕樹應節,Aimee亦再次曝光了他們家住南灣嘉麟閣的2,200呎豪宅,相中可見樹後的大窗望出外有迷人靚夜景,其豪宅坐擁絕美景觀,以及無敵大海景,無論是日間或是晚上望出去,醉人景緻都美如一幅畫似的,曾有網民就讚嘆表示:「靚過5星酒店個海景!」