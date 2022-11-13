演唱會排練撞正拍戲　洪嘉豪曾壓力大到喺屋企門口喊：值得嘅

洪嘉豪（Kaho）一連兩場的首個個人演唱會《The Cycle of…Kaho Hung Live 2022》昨晚（12/11）於西九竹翠公園開鑼，演唱會原定8點15分開始，但因仍有大量觀眾排隊入場而延至近9點才正式開騷，最終只能無奈縮短Encore時間。Kaho於騷後接受訪問時說：「Encore準備咗都多，同埋攞嚟畀我玩，刻意前面唔講嘢用嚟encore，點知個場11點一定要完，encore完第一隻歌已經52分，講多幾句都差唔多啦，所以守返規矩，喺度呼籲聽日早啲入場。」



Kaho戴起眼鏡唱出道作《半天空檔》，重現初出道時的樣子。（葉志明攝）

第一次開個人騷的Kaho坦言開場時有少許緊張，但唱到第8首歌後就能全程投入享受舞台，他更使用張敬軒送贈的咪上台唱歌，對Kaho來說別具意義：「意義深同埋好襯啲衫，佢係一支好好嘅咪，好慳力啦唱歌。同埋個人演唱會必須要用呢支咪，尤其係第一次，多謝軒仔哥哥。」

Kaho更使用張敬軒送贈的咪上台唱歌，對他來說別具意義。（葉志明攝）

Kaho亦準備了不少驚喜給樂迷，除了彈結他、唱日文歌外，更練了四首歌的舞蹈，他笑言：「係咪好犀利呀？四年內未試過彈結他，因為我係唔識彈結他，天資又唔係幾好，用咗半年時間輕練…呢幾個月我都幾盡力㗎啦，希望大家覺得開心啦。（今日都跳咗好多舞，練咗幾耐？）跳咗四隻啫，練咗一個月？一路拍戲一路練，跳舞有少少甩咗都唔緊要，最緊要係有型同埋啲人開心，估唔到玩波波佢哋都幾開心。」

Kaho入行四年第一次彈結他。（葉志明攝）

演唱會上，Kaho輕輕掀起上衣騷肌，但台右的觀眾反映看不到，他笑指：「佢有個LED screen㗎嘛，睇唔到都冇辦法，我自己都唔係成日睇到自己除衫個樣。我都唔係成日睇到，點解佢哋會睇到呢？（下次上紅館，佢哋叫你除褲喎）最慘係話好呀嘛，就算有機會上紅館，我都唔會除褲。」

Kaho入行四年第一次彈結他。（葉志明攝）

Kaho日前在歌迷TG群組透露，有天在屋企門口喊了一分鐘，他解釋事件因由：「呢幾個月壓力都幾大，因為啱啱同MC開完《FRENEMY》就要即刻拍戲，又有好多工作。因為我搵唔到減壓嘅方法，又冇得食好啲，因為頭先揭高咗件衫有啲收成啦，壓抑住自己啦，拍戲又辛苦，返屋企又要練結他、又要練日文、跳舞。跟住有一日返屋企搭𨋢冇啦啦流眼淚，跟住要喺屋企門口喊咗一分鐘，抹番啲眼淚唔好俾阿媽見到先入屋，嗰下唔知咩嚟，但今日開心啦、值得啦，OK啦」。算超額完成嗎？Kaho表示：「算超㗎，我覺得所有嘢都比想像中順，通常第一場都未必好順利，但今次好順利，所以好開心。個天今日晏晝陰咗一陣，好彩好好天，希望聽日繼續好天啦。」

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