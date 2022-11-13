Vera Wang超性感出席時尚頒獎禮　少女身材驚艷網民：已經73歲？

現年73歲的「婚紗女王」美籍華裔設計師Vera Wang王薇薇日前出席「時尚界奧斯卡」CFDA頒獎典禮，以型格性感的黑色造型亮相，成為全場焦點！

驟眼看Vera Wang真的如少女般身形。（IG/@verawang）

Vera Wang日前以性感造型出席CFDA頒獎典禮。（IG/@verawang）

好性感啊！（IG/@verawang）

Vera Wang以黑色熱褲及長襪示人，上身則穿上吊帶鏤空Tube top，上圍僅以黑色布遮掩，大騷纖腰及香肩，非常性感。有不少網民看到Vera Wang的造型後，都感到難以置信，更不禁大讚其猶如少女般的身材：「實在太美了！」、「令人驚嘆」、「點可能相信佢已經73歲」。

雖然已年屆73歲，但Vera Wang一直熱愛戶外運動，早前她接受訪問時透露了凍齡秘密，原來竟然跟飲食或做運動無關。她直言自己非常注重睡眠，更喜歡每天完結時喝一杯Vodka，這樣能夠令緊密忙碌的工作轉換至私人生活模式：「我認為其他人覺得我年輕的真實原因，或者是我的能量，這跟我放在工作的熱情有關。」更笑言Vodka雞尾酒、睡眠及工作就是令她年輕的靈丹。

（IG/@verawang）

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