張智霖 (Chilam) 與袁詠儀 (靚靚) 的仔仔張慕童 (魔童) 日前(12日)度過了他的16歲生日,甚少更新社交網的他今日凌晨就於IG post了他到主題樂園慶生的靚相和短片,激罕曝光了他的最新近照。他留言表示:「16 - thank you all for the wishes 🙏」。

相中的魔童明顯長大了不少,髮型也改變了,不再是往年的一頭鬈髮,長得又高又瘦,估計身高已拍得住爸爸,樣子依然是非常之靚仔,五官輪廓似足Chilam和靚靚的混合體,完美遺傳了爸媽的優良基因。大一年的魔童顏值再升級,青靚白淨相當帥氣,且已經超越了爸爸。

靚靚一家三口生活幸福。(張智霖ig)

