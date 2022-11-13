萬千星輝賀台慶︱十男十女司儀陣容好驚喜　王祖藍返港重現福祿壽

無綫慶祝踏入55周年，將於今年11月19日（周六）台慶夜直播《傳承‧狂歡55：萬千星輝賀台慶》，全台小生花旦及新生代藝人將匯聚施展渾身解數，並首度由十大綜藝監製聯合打造的不同類型表演及環節，向經典劇集及綜藝節目致敬之餘，亦向多年來為TVB默默耕耘的綠葉演員及前輩致敬。為隆重其事，今年司儀陣容，人數打破歷年台慶紀錄，總共有十男十女組成的二十大司儀組合。當中涵蓋不同年代的司儀界代表，包括有在TVB工作長達51年的汪明荃、陳貝兒、麥美恩、馮盈盈、黎芷珊、朱凱婷、陳庭欣、吳幸美、宋宛穎、梁凱晴、陳百祥、鄧梓峰、林盛斌、陸浩明、錢嘉樂、崔建邦、周奕瑋、鄭衍峰，以及新鮮出爐的兩名「全能司儀」優勝者黃建東及蔡國威。

無綫日前釋出台慶官方宣傳片，由台慶司儀（左起）梁凱晴、陸浩明、林盛斌、麥美恩及鄭衍峰公布部份表演內容。

連日來無綫台前幕後密鑼緊鼓為台慶夜進行綵排，據知屆時各大表演環節除了動員多名藝人參與外，更會遊走於化妝間、錄影廠、停車場及古裝街等每個角落，讓觀眾可以360度全方位了解電視城。而根據日前無綫釋出的官方宣傳片，林盛斌、麥美恩、陸浩明、鄭衍峰及梁凱晴率先公布部份表演內容，包括台慶趣劇、Louis Yan大型魔法Show、《聲夢》首季畢業生穿越處境劇元宇宙、跨年代藝人合唱團大Show唱功挑戰A capella及《香港小姐再競選》三強人馬終極對決爭冠軍。

阿Bob有份預告。

而演出項目的其中一大亮點，必定是過去15年曾 8度為台慶擔任表演嘉賓的福祿壽 — 阮兆祥、李思捷及王祖藍，闊別5年後重臨台慶舞台，慶祝TVB 55周年大日子之餘，亦特別為福祿壽15周年作紀念。三位出名超爛玩的福祿壽，難得再在台慶聚首，決定聯乘今年祖藍有份參與的話題作《聲生不息》，來一場《聲生不息福祿壽》，並會找來四名外援將福祿壽扮嘢精神Level Up，其中包括兩大樂壇後起之秀兼《聲生不息》人氣王炎明熹（Gigi）、曾比特（Mike），並會碌爆人情卡請來兩名「高大級」神秘嘉賓！7人將以超驚喜（或驚嚇！）演出方式，神還原《聲生不息》經典場面，保証歌舞連場，還有意想不到的組合對唱及扮嘢環節，極盡視聽之娛。問到首度與福祿壽同台演出的Gigi會否很大壓力，她笑言：「我估最難係要練定忍笑，因為佢哋都好好笑，要打醒十二分精神先得。」再問是否會破天荒作扮嘢演出，Gigi則大賣關子謂：「總之會係好特別嘅演出，密切留意！」

其實過往八次福祿壽在台慶夜的演出均為觀眾送上不少歡樂，當中最驚爆的，莫過於2007年三人「初試啼聲」登陸台慶的《熱爆巨星演唱會》，無論是祖藍的甄妮《七級半地震》造型，祥師兄的阿Rain特殊「心跳」舞，及思捷維肖維妙的郭富城扮相，至今仍為不少觀眾津津樂道。而2011年的《萬千星輝福祿壽之未來先生選舉》中，三人先後扮演「排骨偽腹肌男」、「一件頭大隻佬」及「濕身猛男」大晒搞笑功、驚人腰力、腳骨力及軟柔度，祖藍更乘機向當時還是女友的李亞男示愛，大放笑彈及花生，相當有睇頭。