64歲苗僑偉擁超強體魄　舉重打沙包練肌肉體能零跌watt

「三哥」苗僑偉多年來一直都是圈中的型男代表之一，無論是外表還是體力都與年齡成反比令人相當羨慕。近日他一直留在加拿大生活，在沒有拍劇的日子一直keep fit鍛煉身體，更找MMA教練健身，三哥的體能教練在社交網站分享三哥的最新運動影片，無論是拳擊、打沙包、踩單車還是舉重都完全難他不到，令人難以相信這是今年已經64歲的人的體魄！

苗僑偉一直都是圈中的型男代表之一。（微博@Wearemiu苗僑偉戚美珍）

三哥過去曾經拍過不少警匪片，在觀眾心中形象總是man到爆，豈料上了年紀的他不但沒有跌watt，比起以前還要健碩，原來是因為三哥去年就開始向拳擊教練MMA選手許博焱拜師鍛煉體能，教練今日（12日）在小紅書拍片展示三哥的鍛煉成果，從影片中所見，三哥做划艇機和單車機鍛煉小腿的爆發力，之後又怒掟健身球和打沙包練手臂和背肌，就連舉重都毫無難度，全身上下每處都充滿肌肉，講體能絕對不輸年輕人。

三哥全身上下每處都充滿肌肉。（小紅書：＠許博焱拳擊泰拳RUFF爆發力）

三哥非常有魄力。（小紅書：＠許博焱拳擊泰拳RUFF爆發力）

另外，三哥與教練對打亦變得愈來愈有板有眼，拳拳到肉的樣子令教練非常滿意，不禁展示出欣慰的笑容，更大讚這位徒弟現在愈來愈厲害：「經過一年的努力、流汗，三哥現在確實愈來愈精幹，體能和爆發力還有打拳技術愈來愈精湛！」

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