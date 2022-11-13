喬寶寶下月再做爺爺 登台搵奶粉錢獲92歲黃夏蕙母女撐場

現年52歲、印度裔的喬寶寶是土生土長的香港人，兩年前放下香港的工作移居蘇格蘭，經常在社交平台上載與媽媽、兒子及孫仔四代同堂合照，享受天倫樂。不過，喬寶寶退而不休，近日到西雅圖登台，獲已移民美國的黃夏蕙和女兒Maggie一齊去捧場，他鄉遇故知，當然特別開心。

喬寶寶今日在Facebook上載一條與黃夏蕙自度的趣劇，喬寶寶為坐窗口位願意付一百元給黃夏蕙，但遭對方連番拒絕，黃夏蕙說：「我係華人，你係南亞裔人。」喬寶寶說：「我哋同一個天空下，大家都係一家人。」黃夏蕙一臉認真反擊：「我哋大家唔同channel，就你X母，我哋緣盡嘞！」以上對白當然是開玩笑，想帶出即使不同種族也應該和平共處，喬寶寶留言：「有緣千里來相會，人與人之間只要有緣分，即使相離很遠也會相見。」

黃夏蕙扮嬲，說跟喬寶寶緣盡。（facebook@喬寶寶 Qbobo）

92歲的黃夏蕙好精靈。（facebook@喬寶寶 Qbobo）

黃夏蕙盛裝打扮，和女兒一齊去捧喬寶寶場。（受訪人提供）

喬寶寶接受《香港01》訪問，透露下月再做爺爺，他說：「第二個孫仔12月頭出世，所以幫孫仔搵吓奶粉錢，登台搵兩餐咖喱。」他直言都想新抱追多個孫女：「其實仔女都冇所謂，但自己都係兩個仔，當然想有個孫女啦。」他現在主要工作是湊孫，每日朝六晚六，與太太輪流照顧孫仔、煮飯和做家務，生活好充實，不過他仍然很掛住香港，有時間亦會返港與朋友相聚。

問到92歲的黃夏蕙是否適應移居生活？喬寶寶說：「見佢都好精神同好開心，有個女照顧住佢，又多香港朋友打電話畀佢，睇佢都唔會好悶，應該好快習慣。」