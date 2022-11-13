東張西望｜「KK園區」為網絡騙案大本營　多名受害人指被同一人騙

今日（13日）的《東張西望》講到在9月時報道過的一宗網上刷單騙案，節目曾播出事主Amy與騙徙Michael的對話，而一位從「KK園區」成功逃走的L先生則向《東張西望》表示認得騙徙Michael就是他在「KK園區」認識的其中一名骨幹成員。

東張西望｜中產女墮網上求職騙局 7小時被騙光120萬積蓄

之前9月時報道過的一宗網上刷單騙案 (節目截圖)

L先生於2020年開始旅居泰國，於3月時在芭堤雅認識了當時化名阿澤的Michael，當時阿澤與L先生在酒吧認識，L先生亦開始彈盡糧絕，所以阿澤就介紹了一份工予L先生。L先生隨著阿澤到曼谷邊境區打算工作賺錢，但一下飛機就被帶到一個郊外的地區，L先生更渡過了邊境，到達了緬甸的「星河園區」，開始展開電騙的生活，直至8月初，L先生終於逃出了「星河園區」回到香港。L先生在逃離「星河園區」前有聽到過阿澤他們打算請一些懂英文的女生回來幫忙做騙案，日期與《東張西望》的苦主Amy被騙日子相若。

一位從「KK園區」成功逃走的L先生則向《東張西望》表示認得騙徙Michael就是他在「KK園區」認識的其中一名骨幹成員。(節目截圖)

除了L先生外，亦有一名受害人陳小姐主動與《東張西望》聯絡，指自己也是被這位騙徙Michael騙取金錢，亦是從聲音中認得這個騙徙Michael。騙徙Michael有著多重的身份，利用不同的角色來騙取金錢，亦見到「KK園區」的騙案有很多類型，電騙、網上刷單及求職騙案都有。