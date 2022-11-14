黎明Drive In Ultra演唱會優先訂購　內部認購火速爆滿全城期待

「Drive In Ultra」 是香港一個本土演唱會嶄新的品牌概念，創立於2021年。集合車位觀眾可開著汽車入場，加上現場座位觀眾近萬人一起在露天臨海的場地欣賞演唱會。今年邀請到黎明聯承著名時裝設計師Vivienne Tam 打造一個結集音樂與時裝的Drive In Ultra 。舉行日期為12月17日和18日晚上在中環海濱活動空間舉行，票價是$1380、$980（座位）和$13000（車輛套票，每部私家車最多隻可容納4人），今日（14日）優先訂票，星期五（18日）公開發售。

黎明下月於中環海濱活動空間開騷

內部認購車輛套票及座位門票已超額認購，車輛套票大部份為名車車會拉隊來欣賞黎明演唱會。眾所周知Leon對製作要求極為認真，又近聖誕及跨年日子，所以演唱會營造繽紛Party 氣氛，燈光Show 及LED Wall都有嚴謹及安全性的安排和設計，為配合Leon唱出全新及熱爆歌曲。

另外，國際時裝品牌Vivienne Tam 也為今次Drive In Ultra 的主題設計了一系列的Collection 首度發佈，更推出會場限定Tee 及 Tote Bag在演唱會當天發售，更有名人、名模為系列發佈演出。