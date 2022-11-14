超能使者｜葉蒨文激減11磅Fit爆比堅尼上陣　唐詩詠意亂情迷狂叫

葉蒨文Sophie出現，令陳山聰劉穎鏇感情發展有暗湧。

由監製文偉鴻（Jazz）打造的台慶劇《超能使者》今晚（14日）播出的一集，Sophie葉蒨文飾高勇（陳山聰飾）前度朱小冰Icy，遭經理人脅逼「賣肉」，著完性感Look當車模再遭經理人矇騙接下水著寫真拍攝工作，更遭攝影師要求俯身擺Pose，為這幕水著戲Sophie於一個半月內激減11磅！

葉蒨文一出場就以性感Look當車模。

葉蒨文好FIT呀。

之前在台慶劇《美麗戰場》中飾演心計候選港姐備受網民關注的Sophie，這次再下一城飾演戲份更重的Icy，她坦言緊張，並謂收到劇本後即勤做運動，於一個半月內激減11磅！提到拍水著寫真一幕，Sophie指一向照顧演員的Jazz當日特別作清場處理，加上自己亦黐晒膠紙做足安全措施，故拍攝期間相當安心。談到要跟經驗豐富的山聰演感情戲，Sophie自言表現未夠游刃有餘，幸獲山聰不時貼心提點，她說：「有場喊戲係戲中戲，佢都有教我點用演員嘅想像力去做，好感恩。喺呢套劇我亦接觸咗好多新嘢，學到好多！」

Sophie葉蒨文一個半月內激減11磅，拍攝這場水著寫真劇情。

Sophie葉蒨文\遭經理人脅逼「賣肉」，更遭攝影師要求俯身擺Pose。

另「母胎單身」Feel的Q姨（唐詩詠飾）與高勇（陳山聰飾）於感情上疑似各有進展。曾被阿鏈（陳展鵬飾）暗寸「未拍過拖」的Q姨，竟對剛宣布太太淑敏（劉佩玥飾）懷孕的阿鏈疑似動情，全因阿鏈於片場獻殷勤為Q姨按摩，令Q姨一度「意亂情迷」。

Q姨（唐詩詠飾）獲阿鏈（陳展鵬飾）於片場獻殷勤為Q姨按摩，令Q姨一度「意亂情迷」。

由於按摩戲逃不了要盡情放聲去演，詩詠表示拍攝當日全靠Jazz指引才能釋放自己：「拍之前都知道會有好多人喺側邊望住，所以入片場前都做足心理準備，亦唔會理其他人眼光，只係盡力去做好呢場戲。雖然係有啲心理關口要過，但演喜劇都係要放低自我，好開心自己可以跳出框框同心理關口去做。」並謂很難得能與合作無間的展鵬再次擦出新火花。問拍畢《超能使者》可會上癮多接喜劇？她說：「今次試過都真係幾鍾意，但我覺得仲需要磨練吓。」