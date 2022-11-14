開心無敵獎門人｜林敏驄麥美恩引爆忌廉混戰　陳嘉慧玩到甩睫毛液

昨晚（13日）播出的《開心無敵獎門人》有「獎門人」曾志偉，帶領「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩、林穎彤及程浩駿擔任主持，而嘉賓有「下流上車族」隊的林敏驄、江美儀、郭柏妍、鄧智堅、關曜儁及林景程，以及「法證先鋒V」隊的袁偉豪、洪永城、蔡潔、王敏奕、鄧伊婷、傅嘉莉、林子超、陳嘉慧及許俊豪。

百厭星驄哥再度光臨，氣氛自然熱鬧。在「開心無敵開口中」中，陳嘉慧「開口中」遭慘驄哥抹忌廉侍候，經歷完無情的忌廉洗禮後，嘉慧展示留在忌廉上的睫毛液，引得全場大笑。玩到興起的驄哥繼續發功，突然攻擊「獎老」麥美恩，麥美恩不甘示弱即時追向驄哥反擊，最終兩人的私怨變成多人混戰，大家齊齊變成忌廉人！而在「開心無敵落大閘」中，整蠱得人多的驄哥反成攻擊目標，分別被指是「衣冠禽獸」及「執二攤」，認真慘慘豬。

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而近期人氣爆燈的美儀姐，亦玩得十分投入。在「開心無敵爭櫈仔」中，美儀姐多次出招撞開人，就連「阿女」郭柏妍都冇情講，被美儀姐撞飛。洪永城見狀打算扶起郭柏妍，豈料郭柏妍盡得阿媽蠱惑基因，即時搶走洪永城的櫈仔，非常過癮。由於「爭櫈仔」可以靠「爭贏櫈仔」或是「答啱問題」獲得Foul人權，去到尾段，美儀姐索性放棄爭櫈主攻答問題，最終憑住精靈表現成為大贏家，獎門人更搞笑地頒櫈仔給美儀姐做獎品。

另外，「辣辣壽桃邊個食」同樣笑料十足，郭柏妍搣開辣辣壽桃後，看見全綠的餡料後忽然天真Tone問道：「綠茶味嚟架？」美儀姐聞言即眼都凸埋：「阿女你冇嘢呀嘛，Wasabi嚟架喎！」濁到標淚的郭柏妍更依偎阿媽求安慰。輪到玩「口不對心」時，王敏奕不出兩秒就輸掉遊戲，身為老爺的獎門人竟反讚：「呢啲好女仔嚟，夠誠實，傻得嚟幾可愛。」敏奕最終都難逃食辣辣壽桃命運。