姜大衛向太太獻吻賀74歲生日　相愛48年伴李琳琳走過抗癌路

姜大衞（John哥）演盡風流倜儻角色，現實生活中則是出名專一的好男人愛妻號，與李琳琳結婚48年，育有3名子女，近年John哥減產陪太太不時曬恩愛。11月13日是李琳琳74歲生日，John哥連續兩日為太太慶生並當眾獻吻。

11月13日是姜大衛太太李琳琳74歲生日。（IG：@johngor2022）

與太太李琳琳結婚48年，生活猶如糖黐豆形影不離，資深傳媒人汪曼玲上載多張照片，一眾好友為李琳琳慶生，包括林建明、甄楚倩、廖安麗、盧海鵬、黃淑儀、江欣燕、連炎輝（Alan）等。汪曼玲留言：「Alan設晚宴賀74歲琳琳姐生日快樂。Maggie和John哥結婚，恩恩愛愛46年，有影皆雙，令人羨慕！我們等著4年後齊賀兩人金婚（50年）紀念之喜。」

一眾好友為李琳琳慶生，相當熱鬧。（汪曼玲FB）

姜大衛陪住李琳琳滿場飛。（汪曼玲FB）

2011年，李琳琳被確診患上大腸癌，癌細胞擴散至淋巴，姜大衛為了照顧太太全面停工， 11年至16年間都沒有電視劇出品，陪伴與照顧太太進行甚為煎熬的化療，亦令二人感情再昇華，更珍惜在一起的時光。姜大衛亦有在個人社交平台上載照片，向太太獻吻放閃：「愛人生日，整啖先😘」又上載全家福，三代同堂大女姜依蘭與兩個外孫，以及孻仔姜卓文都有現身為李琳琳慶祝：「我愛人今天正日，與在香港兒女外孫同慶祝。」逗得壽星女相當開心笑到見牙唔見眼。

姜大衛李琳琳三代同堂合照。（IG：@johngor2022）