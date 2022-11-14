洪嘉豪演唱會大哥哥張敬軒做嘉賓　騷少少腹肌約定大家下次紅館見

洪嘉豪（Kaho）的個人演唱會《AXA 呈獻 The Cycle of…Kaho Hung Live 2022》昨晚（13日）於安盛竹翠公園舉行尾場 ，張敬軒現身做嘉賓，合唱《騷靈情歌》，令觀眾興奮萬分。Kaho擁著軒哥哥，激動說，「上次你送枝咪比我，希望我可以係自己騷到用，我做到啦，我終於有自己個騷，請到你來做嘉賓！軒哥，你等我，下次我去紅館我再請你！」獲全場狂熱歡呼！昨晚演唱會還有不少藝人都有前來捧場：MC 張天賦、AK江𤒹生 、肥仔梁業、jeffrey 魏浚笙、白只、蘇麗珊、JUDE(曾若華)、Jace(陳凱詠)及Yanny(陳穎欣)等人。

洪嘉豪（Kaho）的個人演唱會《AXA 呈獻 The Cycle of…Kaho Hung Live 2022》

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昨晚《騷靈情歌》音樂響起，軒公人未出場，觀眾已經興奮狂叫，Kaho笑道，「咁快知，咁一陣叫大聲D」然後唱起《騷靈情歌》，軒公出場當然就震憾全場，唱畢兩人相擁，Kaho坦言，其實一見他身影於舞台上出現，已經想喊，不過《騷靈情歌》不簡單，不想唱不好失禮，所以唯有一直死忍。Kaho話，「我第一個騷好想同好重要的人分享第一次，軒哥，我識你二十年，我點會估到有呢一日，可以請你做嘉賓，重要拿著你枝咪喎....」軒哥非常搞笑回答，「好開心我枝野，可以晚晚陪住你...哈哈哈」引得觀眾也歡呼連連，「我剛同Kaho拍左兩個月戲，佢平日係劇組串串貢，今日做咩咁謙虛， 我地「超神經械劫案，Jeffrey（魏浚笙）、白只，重有好多人，今晚機乎成個劇組來晒撐你，勁呀你。」Kaho: 「唔係呀，我邊有串，係白只佢地搞到我咁...哈哈」

昨晚《騷靈情歌》音樂響起，軒公人未出場，觀眾已經興奮狂叫。

軒哥：「其實Kaho對我來講，真係親生細佬咁，我識佢個陣佢毛都未有...哈哈，唔係，係中學都未讀，重讀緊小學。每次講開kaho，係佢媽咪眼中口中呢個仔都係洪家驕傲，鋼琴又叻，有天份，之後佢讀演藝，你問我，係Kaho音樂事業上面，我冇幫佢太多，今日佢企到係台上，真係全靠佢努力同大家支持。你睇今晚直情好似去左韓國睇音樂會咁，好靚！」Kaho聞言即說，「 我想同你講，上次你送枝咪比我，希望我可以係自己個台唱歌，我做到啦，多謝你。軒哥，下次！我紅館我再請你！」獲全場狂熱歡呼！軒哥見Kaho咁有志氣，即再來一個大力擁抱。

軒公對嘉豪黎講係大哥哥。

Kaho去換衫，軒哥又再給Kaho光環，「我真係好戥佢驕傲。Kaho演藝畢業之後，佢由低做起，做過舞台音響等等好多基層工作，佢唔同一般歌手，同齡新人，佢冇一份浮燥。我記得有一次我係澳門演唱會，我想落台聽下音響聲音，心血來潮我叫Kaho，上台幫我唱試下聲，等我可以係台下面觀眾席聽下，佢驚都冇驚過就載上Ear Mon，拿住我枝咪就唱左以下呢首歌，之後我每次再唱呢首歌，中間一些節奏及樂曲上處理，我都係跟洪嘉豪版本，同CD版有唔同，呢D所有不同，都係由洪嘉豪而來，為大家送上以下呢首歌: 《櫻花樹下》。」全場又再歡呼聲掌聲雷動。

軒哥又再給Kaho光環。

安歌部份，Kaho收禮物收到手軟，歌迷又不停叫 Kaho除衫，Kaho最終應大家要求，拉起少少360度轉齊比歌迷享受佢少少腹肌，要再多d ？下次紅館見！

歌迷又不停叫 Kaho除衫，Kaho最終 應大家要求。