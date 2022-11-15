無綫電視55周年晚宴女藝人打扮出色　林夏薇大露背胡定欣玩透視

昨日（14日）無綫電視（TVB）於酒店舉行「無綫電視五十五周年晚宴」，由香港特別行政區行政長官李家超先生擔任主禮嘉賓，而TVB亦有多世藝人到場，例如：林夏薇、袁偉豪、馬國明、黃智雯等人，眾女星更打扮得非常有心機。



林夏薇穿著西裝外套現身，外套的剪裁原來露出纖腰，已經十分性感，但原來背部還大露背，林夏薇露出白滑的玉背，整個身段立即表露無違。

林夏薇露出白滑的玉背 (梁碧玲攝)

張曦雯穿上黑色的短褲再外加一層薄紗，長腿若隱若現，加添幾分神秘的性感，上身再配上背心，也把白滑手臂露出，唯一美中不足的是張曦雯在薄紗內裡穿上了黑色絲襪。

張曦雯長腿若隱若現 (梁碧玲攝)

點撃睇女藝人晚宴的打扮：

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行政長官李家超先生致辭時表示：「除了香港以外，TVB亦聞名於全球華人社會，我期望亦深信TVB會一如既往，將香港東西匯聚，獨特文化和我們的香港故事帶到世界不同角落，講出香港的好事實、我們香港多方面的優勢、我們多方面成就的好故事。我深信TVB會繼續為我們發展中外文化藝術交流中心這方面，正如剛才許濤主席所說，作出他們的貢獻，亦會繼續為觀眾創作多元、令我們大家都非常享受的娛樂和資訊節目，共建一個溫暖、包容、共融的家園，一個美好的香港。」