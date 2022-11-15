Anson Lo御用排舞Rock Sir唔見影　Dee Sir指未來日子多多指教？

前日（13日）一再延期舉辦的「神之拉闊」音樂會終於舉行，Anson Lo與欣宜以勁歌熱舞開場後，再唱出多首歌曲，令全場氣氛十分高漲。昨日（14日）Anson Lo在社交平台發長文細說這個音樂會的感受，Anson Lo作為復團後第一位再踏上舞台的成員，自然有很大的壓力，Anson Lo調整情緒後再次踏上舞台，Anson Lo亦得別在台上多謝排舞師「Dee Sir」。

Anson Lo亦得別在台上多謝排舞師「Dee Sir」。 (ig@laideelai)

因為早前MIRROR演唱會發生的嚴重事故，令到演唱會腰斬，也令之後的工作都被迫延期，而MIRROR的御用排舞師Rock Sir沒有出現在這次的音樂會之中。今次的排舞師是Dee Sir，他亦在社交平台發長文細說感受：「因延遲而締造的一個機會，因機會而再燃燒的一團火，神之拉闊，完滿！慶幸能夠同Anson Lo合作，未來嘅日子請多多指教！多謝花姐仲記得有我呢個Laidee Lai醉街排舞師，仲有好多不足請多多包涵！」

今次的排舞師是Dee Sir，他亦在社交平台發長交細說感受 (ig@laideelai)

Dee Sir在文中亦有提到未來日子請多多指教，未知道是否之後MIRROR音樂上的排舞重任就會轉移至Dee Sir身上，正式換人做排舞師。有粉絲發現今次舞台上的舞蹈員不是從以前與Anson Lo一起打拚的舞蹈員兄弟，而是一批全新的舞蹈員，Anson Lo跳得比之前「無咁放」，指出可能Anson Lo因為與這班舞蹈員初次合作，所以未有建立極大的信心，希望之後Anson Lo能夠在舞台上繼續跳出水準。

Dee Sir在文中亦有提到未來日子請多多指教 (ig@laideelai)

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