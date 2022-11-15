何超儀獲頒終身成就獎與許鞍華齊名　感激老公⼀起走這艱難電影路

香港電影在國際影壇上舉⾜輕重，其創意獲歐美不少電影⼈肯定，為表揚香港電影，每年《夏威夷電影節》都為香港電影⼈特設終⾝成就獎，獲獎的全部是在香港影壇具相當份量及影響⼒的導演，許鞍華關錦鵬分別在去年及前年得獎，之前獲選的還有王家衛及吳宇森等，⽽剛過去的本屆夏威夷電影節，獲頒發終⾝成就獎的便是何超儀，⽽她更是⾸位非導演的女性電影製作⼈獲此殊榮。

何超儀獲夏威夷電影節頒發終⾝成就獎，成⾸位非導演的女性電影製作⼈獲此殊榮。

⼤會表揚她多年來在香港影壇的貢獻，堅持製作非主流獨立電影，⾃14年前成立852電影公司以來，⼀直秉承創意先⾏、⼤膽創新，製作風格鮮明的特⾊作品。⼤會更特別為超儀剪輯了⼀條作品選輯，內裏記錄了她多年來曾參與演出或製作過的名作，有動作戲，也有感情戲及喜劇，風格多樣，盡顯超儀在演藝上及製作上的多種可能性。⽽⼤會更精選了三部超儀有份監製及主演的電影在電影節期間放映，包括其852電影公司的創業作《維多利壹號》及⾳樂紀錄⽚《尋找極致的快樂：火與冰》以及最新出品，由⽇本導演藤井秀剛執導的⽇本恐怖⽚《怨泊》，⽽三場電影均全院滿座，其中新作《怨泊》更是世界⾸映，此⽚由何超儀主演，合演的還有⽇本型格男星⾼橋和也、老牌影星⽩川和⼦及周俊偉。影⽚涉及⼀些⽇本⺠間怪異事件，如前世今⽣及魔⿁怪嬰降世等情節，影像非常風格化，令⼈不寒⽽慄，⾸映過後，不少影評⼈均⼤讚超儀演技出⾊，⽽導演藤井秀剛的另類風格及拍攝⼿法更叫⼈眼前⼀亮。

⼤會更精選了三部何超儀有份監製及主演的電影在電影節期間放映，包括最新出品，由⽇本導演藤井秀剛執導的⽇本恐怖⽚《怨泊》。

可惜超儀因事未能親⾝出席領獎及主持⾸映禮，她為此特別錄製了多條感謝的⽚段，更因未能親⾝到場領奬，多次向⼤致歉，更感謝⼤會及香港駐三藩市貿發處對她的肯定，其中她除了感謝所有幕後團隊的努⼒外，更多次多謝老公陳⼦聰多年來與她共同努⼒，她更謂老公是她背後的男⼈(He is the man behind my back)更稱如果沒有他，⾃⼰什麼也做不到（I can’t do anything without him)因為有老公多年來的⽀持，她才可以堅持走上這條路，她更衷⼼感謝老公⼀起走這條充滿困難⼜充滿喜悅的電影道路，更說要與老公⼀起分享這個獎，說時超儀非常真情流露，愛意溢於⾔表。

何超儀為此特別錄製了多條感謝的⽚段，感謝⼤會及香港駐三藩市貿發處對她的肯定，更多次多謝老公陳⼦聰多年來與她共同努⼒，她更謂老公是她背後的男⼈(He is the man behind my back)。

事實上何超儀與老公陳⼦聰在14年前共同成立852電影公司， 由起初不被看好到現在備受國際認同，多年來，監製及出品了不少本地及海外的獨立製作，包括《維多利亞壹號》、《復仇者之死》、《3D豪情》、《全⼒扣殺》、《Open Grave》、 《how to talk to the Girls in the parties 》、《Edge of the world》 、《Mother Tongue 》、《Finding Bliss:Fire and Ice》(尋找極致的喜悅：火與冰）、《Habit》 、《Mother Tongue》 ，及與古天樂的天下⼀電影公司共同投資的《死屍死時四⼗四》，全部俱是強調創意先⾏的非主流製作，⽽去年找來曾獲奧斯卡提名的導演Mike Figgis 執導的《Mother Tongue》 ，雖然是⻄⽚製作，但超儀堅持電影在香港拍攝，好讓⼀眾香港電影從業員能有更多⼯作機會，此舉深獲本地電影⾏內⼈衷⼼讚賞。最後超儀更承諾未來會繼續持初⼼，製作更多有趣的電影。

何超儀與老公陳⼦聰在14年前共同成立852電影公司， 由起初不被看好到現在備受國際認同。（VCG）

此外電影節更特設名為Making Waves 的香港電影環節，分別放映近期⼤熱之作《明⽇戰記》、《飯氣攻⼼》、《阿媽有咗第⼆個》、《闔家辣》、《深宵閃避球》及杜琪峰經典舊作《東⽅三俠》。