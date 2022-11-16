繩角｜練美娟演繹「阿姐級」人馬似模似樣　網民驚訝本尊係九十後

改編自漫畫《死角》的ViuTV劇集《繩角》，由MIRROR成員江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）等人主演，故事講述主角歐陽駿（江𤒹生 飾） 立下決心成為亞洲拳王努力奮鬥，挑戰極限的故事。當中除了MIRROR多位成員的打鬥場面受到觀眾注目外，不少演員同樣值得關注，尤其是飾演林愷鈴三姑的練美娟（娟姐）。

練美娟在劇中飾演林愷鈴三姑。（節目截圖）

練美娟（娟姐）自2017年起為ViuTV節目主持，27歲才入行，至今約5年時間，已極速上位至「姐級」藝人，被視為有力挑戰有「ViuTV一姐」之稱的陳俞希（Hailey）的地位，做「ViuTV新一姐」。她本來以主持工作為主，但自從在《大叔的愛》入面演出Carmen姐的角色成功入屋後，就愈來愈多劇拍。無論在劇外還是劇內，娟姐都是位「姐級」人馬，譬如在《反起跑線聯盟》她孖住ERROR成員肥仔（梁業 飾）做夫婦，飾一位媽媽；《季前賽》中她就飾演為人挑剔的快餐店總經理九姐，在劇中不時針對下屬姜濤；而《繩角》就擔任長輩級人馬，是女主角林愷鈴的三姑，但是在劇外兩人只是差距十年，雖然這些角色看似普通，但不難發現娟姐經常飾演同年紀演員的長輩，因此引起網民討論。

娟姐今年拍咗好多劇集，包括《IT狗》、《反起跑線聯盟》、《季前賽》及《繩角》。（IG@linkuen13）

雖然娟姐如ViuTV「姐級御用角色」一般的存在，但是她現時32歲，確確實實是位九十後，因此娟姐在不少劇中演技令網民驚喜，表示雖然她只有30歲出頭，但是這些角色卻演得有模有樣：「娟姐30歲出頭成日做啲咁老個角色」、「但係佢又做得幾好」，娟姐在今年2月份接受美國華語節目《偶像名人堂》訪問時透露，自己不是讀演戲出身，因此沒有技巧可言，當中又以《大叔的愛》Carmen姐一角為例︰「所以呢個角色有冇技巧呢？其實我真係冇技巧可言嘅，我諗係憑直覺去做所有嘅臉部表情或者係反應。」她覺得可能就是因為沒有太多雕琢，就給觀眾一個真摰、真實的感覺。

練美娟牙尖嘴利的長輩形象勁入屋。（IG/@linkuen13）

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