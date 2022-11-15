903籃球賽︱姜濤膝頭受傷做完手術報平安　右腳需用固定帶來復原

上星期五（11日）商台於亞洲國際博覽館舉辦的《903 AllStar籃球賽》已經完滿結束，當日在第四場賽事一開始，MIRROR成員的姜濤在上籃時懷疑扭傷膝頭隨即倒地，姜濤的情況狀甚痛苦，賽事需要立即暫停。姜濤經過檢查後傷勢有點嚴重，所以即場包紮好右腳就在隊友的攙扶下坐上輪椅離場到醫院治理，日前姜濤在社交平台交代了最新情況，他寫道：「很抱歉又讓大家擔心了，昨晚去醫院做了詳細檢查，現也已安排好了手術的時間，我會努力康復，請放心，昨晚所有人都表現得很精彩，每個人都是MVP，希望以後再有機會在球場上見。」

MIRROR成員的姜濤在上籃時懷疑扭傷膝頭隨即倒地 （資料圖片）

姜濤指自己要做手術。（Instagram/@keung_show）

今日（15日）姜濤在社交平台上載了自己做完手術的照片，並寫上：「結束了。」照片可見姜濤穿上手術袍自拍，狀況還似在睡醒的樣子，應該剛剛做完手術後藥力還未過，所以令他看上去十分疲累。姜濤還上載了手術後右腳的情況並留言：「順利結束了～感謝上天。希望早點好起來見大家～」見到姜濤右腳經手術後加上了固定帶，以便復原，張繼聰及隊友Edan立即敬上祝福：「早日康復」、「take care bro!!」，而粉絲們亦有留言給予支持及祝福，希望偶像早日痊癒。另外有指姜濤今次受傷剛好傷到舊患，所以一度盛傳姜濤的十字韌帶斷裂，所以才令到姜濤十分痛苦兼要做手術，至於姜濤的真正的受傷情況還是要等本人親自向大家解說。