孫慧雪入行扮死屍獲讚專業被叫「屍雪」　 尋母廿年遺憾難聚首

孫慧雪2006年入行至今已16年。（IG：@snowsuenn）

孫慧雪入行時曾被封為宅男女神，早前喺TVB台慶劇演經理人「琳琳」同家寶設局陷害一言Sir，同埋鬧反骨琪害人終害己嗰場，令人印象深刻，入行多年嘅孫慧雪，日前接受無綫娛樂新聞台《星光路上》主持人潘盈慧訪問，暢談入行及成長經歷。

《美麗戰場》中孫慧雪相當多戲份。（影片截圖）

孫慧雪第20期藝員訓練班畢業後，《美女廚房》助手「飯」算是首個代表作。

當年一邊讀書一邊做記者，有日孫慧雪被星探發掘去做模特兒，後來投考TVB第20期藝員訓練班，主力喺綜藝節目做獎品小姐、《美女廚房》助手「飯」等，孫慧雪一度擔心做綜藝被定型而冇機會演劇，一心想拍劇嘅孫慧雪，最後也如願喺劇組發展，佢完全唔介意一開始要演死屍，孫慧雪當時希望大家睇到佢捱得嘅一面，佢笑住講：「好嘢！我畀人見到我捱到，做死屍做到化妝間同事叫我做『屍雪』。」

孫慧雪笑稱自己多次演死屍：「好嘢！我畀人見到我捱到，做死屍做到化妝間同事叫我做『屍雪』。」

孫慧雪回憶拍《秀才愛上兵》演怡春院名妓梁小蝶，扮死屍嘅最長時間，孫慧雪解釋：「因為我喺劇中係重要證物，佢哋就係要帶住我呢條死屍周圍去。」孫慧雪捱咗幾年，試過有一段時間冇嘢做，經常出去Casting電影、舞台劇、廣告乜都試吓，幸好孫慧雪有次演舞台劇獲監製潘嘉德賞識，安排孫慧雪喺《On Call 36小時》演護士「碌拎」，孫慧雪得知有角色名覺得好開心，好落力去演。

孫慧雪回憶拍《秀才愛上兵》演怡春院名妓梁小蝶，扮死屍最長時間，因為係劇中係重要證物。（影片截圖）

孫慧雪於2016年首度喺劇集《純熟意外》擔任重要角色，孫慧雪自爆呢個係人生轉捩：「收到話做呢個角色，我係喊咗出嚟，到嗰日見導演、編劇同監製坐晒喺度，同我講我嘅劇中故事線，成日見到啟華，你係思貝嘅好友，仲有男友係楊潮凱，我已經等咗好多年，然後佢咁樣同我講，我好似個腦裡面煙花咁，佢哋叫我畀心機，嗰句多謝，我係好衷心。」孫慧雪記得當時離開咗間房，一邊行一邊感動流淚。

2016年孫慧雪首度喺劇集《純熟意外》擔任重要角色，自爆見完導演、編劇同監製離開間房，一邊行一邊感動流淚。

孫慧雪於2016年結婚，翌年誕下兒子Riley，一家三口幸福美滿，孫慧雪幸福嘅背後一直有個心願，希望有一日可以同失散多年嘅媽咪相聚。孫慧雪小時候父母離異，由嫲嫲一手湊大，跟媽咪失去聯絡廿年，佢入行後更一心想尋母：「一直諗點解我撞唔到媽咪，又或者我做呢一行佢應該睇到，我個心成日諗佢睇緊，直至我表弟喺社交媒體搵我，話我知媽咪已經走咗，send咗一張墓碑相，我當時腦海係一片空白，我18歲嗰年，我媽咪已經走咗。」