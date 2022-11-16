長腿女神施匡翹派福利　性感泳裝養眼玩水上樂園

長腿女神施匡翹(Zaina) 日前應海洋公園邀請玩水上樂園，體驗一下水上運動，女神大派福利，穿上性感三點式泳裝下水禮，令到我們在11月中炎熱的初冬仍然可以一飽眼福。

施匡翹11月中炎熱的初冬仍然可以一飽眼福。

Zaina笑言：「今年係第一年立冬後，仲可以穿泳衣玩水，本來以為今年沒有機會再穿泳衣玩水。因為自從五月份生日那天和家人去了staycation 游泳之後，就沒有機會再穿泳衣了。整個夏天因為忙着工作，所以連上年很喜歡的游泳和Wakesuf一次都沒有玩過，就連和朋友見面的時間都少了。但是想不到11月份的天氣還未凍，所以剛好有這個邀請，就感到很開心。」

施匡翹好耐冇玩過水上樂園。

她表示因為忙於工作，不知幾耐沒有玩過水上樂園，所以今次特別興奮：「印象中小時候去旅遊有玩過，但是在香港玩水上樂園還是第一次，所以非常開心。因為水上滑梯和其他設置都十分刺激好玩。還有那個水上運動的體驗很有趣，有點像在水中做瑜珈的感覺。」

Zaina今年的工作沒有停過，暫時終於完成工作，並乘機與幾位朋友一齊下水禮放鬆下：「那天真的玩得很開心，一來可以和朋友見面，一起去玩不同的遊樂設施，絕對可以減壓，加上樂園的環境十分優美，心曠神怡。所以去完玩之後真的有覺得放鬆咗，充滿電繼續努力工作。」