徐淑敏放閃賀結婚13周年許下愛的承諾　婚後由屋邨妹躍身上流名媛

現年38歲的徐菁遙 (原名徐淑敏 Suki) 於2009年與比她年長12歲的商人王浩結婚，婚後Suki淡出娛樂圈，並先後誕下3名寶貝女兒，她主力照顧家庭，相夫教女，一家五口生活幸福美滿。當年Suki與老公奉子成婚雙喜臨門，今年是兩人結婚13周年紀念，昨日她就於IG post了她和老公的甜蜜合照，並留言寫道：「眨吓眼就十三年了，期待我哋嘅三十周年結婚紀念日🌹❤️」表白對老公的愛，承諾要繼續與對方一直愛下去，恩愛之情洋溢。Suki不時都會於IG公開放閃，足見她和老公相愛多年依然Sweet。

Suki於2006年參選香港小姐入行，憑著甜美笑容及樣貌深受觀眾喜愛，2009年被爆出與王浩相戀，同年兩人奉子成婚。婚後Suki生活富泰，從以前家住青衣邨的屋邨妹搖身一變成為闊太，躍身上流社會過住富貴名媛生活。Suki現時與老公及囡囡家住在大埔比華利山的4,000呎豪宅內，她不時都會在社交平台上分享平日的生活，亦因而曝光了她的華麗豪宅。她的豪宅全屋4層連天台並設有花園，裝潢相當瑰麗，據悉單是廚房就已花費港幣200萬元裝修，天台更打造成私人農莊。

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