獲90歲重病婆婆撰長文與自己道別　姜濤親回覆：心裏真的百感交集

MIRROR成員姜濤上周五（11日）於《903 AllStar籃球賽》中扭傷右膝蓋，昨日（16日）在Instagram報平安表示已完成手術兼公開自己撐着拐杖行走的照片，一班擔心不已的粉絲可算能夠心頭大石，紛紛留言祝他盡快康復。在云云的留言之中，一名自稱90歲的姜糖婆婆撰長文表示姜濤是患重病的自己的精神寄託，感謝他能令自己的日子好過一點，獲姜濤在限時動態轉發，並留言道：「祝婆婆您身體健康長命百歲！」



姜濤擁大批粉絲，連90歲婆婆都俘虜埋。（IG：@keung_show）

姜濤上星期於《903 AllStar籃球賽》扭傷右膝蓋，需要做手術。（資料圖片）

這位自稱「90歲的姜糖婆婆」親暱地叫姜濤做「姜BB」，她表示姜濤的出現不但成為自己重病中的精神寄託，亦能夠舒緩自己的痛苦和孤寂，又能暫時忘記愁苦，並形容對方的出現猶如上天派來凡間的天使：「我是老弱的病人，能為你做的事不多，只能為你祈禱，姜濤BB，我此生非常感激你在我人生最後階段的出現。請你要好好照顧自己的身心靈健康喔！」婆婆又語重深長叫姜濤要乖，好好照顧和保護自己，才能肩負更大的使命去實現夢想。

婆婆坦言本來期望自己可以在人生最後的日子去看姜濤的個人演唱會，但她稱以現時的情況來看，相信難以等到這一日，因此選擇入場觀看姜濤主演的電影五次以表達小小的支持及感激之情：「希望將來你有屬於自己的個人演唱會，實現自己的夢想。若然有一天你的夢想變了一筆緊要，最緊要做自己喜歡想做的事情。我們真係好希望見到真正開心的姜濤。」最後，她又表示希望姜濤可以選唱一些溫暖人心有意義的歌曲，又讚他只是站着有型地唱歌都已很迷人吸引，最後送上一句「保重啦」給對方。

姜濤事後回覆婆婆，並祝對方長命百歲。（IG：@keung_show）

姜濤事後於限時動態貼出這則留言，並回應指：「婆婆，看到您的留言了，心裡（裏）真的百感交集。真的非常感恩您一直默默的支持，無論以後能否有機會見到，我都會記得您說過的話。最後，祝婆婆您身體健康長命百歲。」