鄧伊婷被長頸鹿「襲擊」頭埋胸口搵嘢食物　即大讚：條脷仲識轉彎

現年32歲的鄧伊婷（Irina）因拍攝TVB旅遊節目《3日2夜》極速上位，身材出眾的她經常毫不吝嗇在社交網站分享福利照片，深受宅男粉絲喜愛，不過原來連一班動物都非常鍾意Irina，近日她在社交網站分享在泰國曼谷旅行的趣事，不但慘被猩猩「非禮」，就連長頸鹿見到都流口水，昨日（17/1）Irina在Instagram上載都在照片，帖文中寫道：「零距離餵長頸鹿是去動物園的終極目的，牠們食相真的很可愛，原來長頸鹿的口水拉絲過芝士，條脷仲識轉彎，真是長知識。」

鄧伊婷身材高挑。

當中見到Irina身穿緊身T恤及短牛仔褲，由於Irina手拿着零食，所以被多隻長頸鹿包圍，甚至流口水，當中見到長頸鹿伸出超級靈活舌頭，去獲取Irina手中的食物，而Irina不知道是否被嚇到，馬上捂嘴離開。此外，透過其他照片可以見到一班長頸鹿勁為食，甚至把頭埋在Irina的胸口找食物，令網民笑言：「佢條脷不得了」、「可愛長頸鹿有冇見到Irina超甜身材流口水先」、「咁就畀兩隻動物非禮」。

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