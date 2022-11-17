馬天佑跟上潮流玩Y2K風格邀六位女歌手開騷　令樂迷重返千禧年代

復古元素最近再次成為潮流焦點，今期流行Y2K。向來有時尚觸角的馬天佑（Mayao），早就趕上這股千禧熱，去年他邀得六位千禧年代女歌手張燊悅、趙頌茹、何嘉莉、谷祖琳、關心妍與歐倩怡，為她們重新包裝，並製作結合時尚與Y2K廣東歌的《Reinvention 衫．重奏》演唱會。

向來有時尚觸角的馬天佑（Mayao），早就趕上這股千禧熱。

一年過去，Mayao近日終於在YouTube釋出《衫．重奏》的演出片段，他說：「咁快就過咗成年，其實我一直陸陸續續剪緊啲片，因為想花多啲心機做好件事，可能我要求高，搞到中間改過好多次，但係我真係好希望大家可以喺網上，重新感受到當晚嘅氣氛。」他透露將會每日放送演唱會片段，務求讓樂迷可以回顧廣東歌的Y2K年代。

他邀得六位千禧年代女歌手張燊悅、趙頌茹、何嘉莉、谷祖琳、關心妍與歐倩怡開騷。

除了重温經典，兩年未有推出新歌的Mayao，亦準備重新出發，計劃明年推出新歌。他表示回看《衫．重奏》的片段，腦海重現很多難忘回憶，令Mayao有明年再舉行演唱會的計劃：「我真係打算再開騷㗎，應該都會搵女歌手一齊玩，因為可能我女人緣比較好啲，哈哈，而家個腦已經有幾個idea，不過需要啲時間去籌備，等等我！」

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