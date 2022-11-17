盧華脫離樂隊結他手身份做創作歌手　憑新歌《寶貝》向家人表愛意

本地搖滾樂隊Pandora前結他手盧華，前年離開樂隊後，就以個人形式出道成為創作歌手，繼歌曲《世界For Love》、《Letter》及《Heliophilia》後，日前他推出本年度第四首單曲《寶貝》，除了擔任主唱之外，作曲、填詞、監製等更一手包辦，內容主要講對姨甥女Lily的親情，並為身處澳洲的她送上無限祝福。

盧華指今次歌曲由構思到完成經歷逾一年時間，費盡心思，而今次歌曲對他來說更是別具意義，他說：「隨時間發覺，好多問題都源於與人嘅溝通，尤其係家人更加係我哋最埋身接觸嘅人，而我唔知點解會好驚向家人表達愛，所以唯有用歌去表達，希望家人知道我心底其實係好愛佢哋。」

本地搖滾樂隊Pandora前結他手盧華，前年離開樂隊後，就以個人形式出道成為創作歌手。

未適應一人台上表演

笑言不擅長出鏡的盧華，在新歌《寶貝》的MV中，找來跟自己年紀相若的昇陽娛樂新人幸卓輝（Matthew）擔任男主角，演繹自己對姨甥女的親情，盧華大讚指：「Matthew可以做新世代舅父嘅形象，係一個型仔舅父，佢演繹嘅時候亦好投入，拍攝好順利，而每次鏡頭完成後，我哋一齊睇playback，去執啲細節位，由於場景裡有我同阿哥、家姐小時候嘅合照，而Matthew都放咗自己細個嘅學生相，所以我哋一齊係場景入面搵返小時候嘅感動。」

此外，由樂隊結他手成為創作歌手後，盧華很開心可以憑歌寄意，分享他的內心世界，不過他還未習慣適應自己一個在台上演出，他謂：「現場演出就未好習慣，因為經常擔心自己會做得唔夠好，所以仲要繼續努力，希望可以令觀眾感受到自己對音樂嘅熱誠。」

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