王君馨唔介意劇集宣傳被消失　爆睇緊3個劇本：都比較國際化

藝人王君馨（Grace）今日（17日）出席尖沙咀一個聖誕亮燈活動，已經10個月沒有回港港的她表示十分開心，覺得回到香港真好。對於最近有傳Grace因離巢而遭劇集《超能使者》宣傳活動「被消失」，Grace早前有在個人社交平台發文疑似回應事件：「我會OK的！」Grace回內地工作10個月，原本打算3個月就可以回港，但中途遇到很多的變化，例如：封城，所以在內地拍完節目及電影才回來香港，回港之前亦與10個月沒見面的老公去了一趟旅行，回到紐約見一下家人和朋友，與老公大玩一番才回香港。

王君馨（Grace）己經10個月冇返香港 (陳順禎 攝)

Grace在接受《香港01》訪問時回應有關「被消失」一事：「宣傳嘅嘢我諗我自己舒服嘅就自己做吓宣傳囉，其實套劇都拍咗好耐，應該都有2-3年，我而家都盡量睇下我記唔記得返自己角色會發生咩事，遲啲可能同阿軒仔（沈震軒）做吓啲片囉，自己做宣傳囉。」對於宣傳活動「被消失」一事，Grace表現不太介意，自己做宣傳也可。

Grace話自己做宣傳也可以。(陳順禎 攝)

已經離港工作10個月的Grace表示很想念香港，而有關她日後的工作則未有太集中一個地區：「我而家都睇緊三個劇本，一個美國、一個泰國、一個內地，我而家睇緊嘅劇本都比較國際化，總之個角色合適布得發揮嘅話，我都會繼續去拍。」Grace更表示以前在公司太多局限，現在回復自由身後可以選擇更多不同的工作，亦可以嘗試接觸音樂方面的工作。