鄭欣宜冇同男友行過海旁　望再奪得女歌手獎：唔知點解我好有信心

藝人鄭欣宜（Joyce）昨日（17日）出席尖沙咀一個聖誕亮燈活動，對於尖沙咀鐘樓的浪漫環境下，Joyce竟然沒有與男朋友來過，對她來說最深刻的只是工作上經過鐘樓。至於今個聖誕節，Joyce就表示行程滿滿，將會在繁忙的工作中渡過。

Joyce出席尖沙咀一個聖誕亮燈活動 (陳順禎 攝)

今個聖誕節，Joyce就表示行程滿滿 (陳順禎 攝)

Joyce被問到對於接下來的頒獎禮上有沒有信心奪得女歌手獎，Joyce接受《香港01》的訪問時表示特別有信心：「就算我未正式入行嘅時候呢唔知點解我好有信心，所以我呢一種妄想症嘅信心係每一年都會有，我相信有一日我能夠退休嘅時候都會覺得今年係我㗎啦！」Joyce亦揚言希望能夠在各個頒獎禮上奪得女歌手的殊榮，對於頒獎禮已經開始了第一輪的投票，對於粉絲的踴躍支持Joyce表示感動。

Joyce亦揚言希望能夠在各個頒獎禮上再次奪得女歌手的殊榮 (陳順禎 攝)

至於Joyce被問到有關好友許廷鏗自資6位數字開騷會怎樣支持時，Joyce則說會買飛入場支持，因為許廷鏗沒有找她做嘉賓，Joyce亦有說許廷鏗應該希望她會買飛入場欣賞他的演唱會。至於另一好友林欣彤近日與Anton分手一事，Joyce表示：「拉闊個日佢都好想嚟睇，但最後因為有少少唔舒服所以冇嚟，我覺得佢係一個好叻嘅女仔嚟，我知道佢一定會好快冇事嘅，大家繼續支持同畀多啲愛佢啦！」Joyce相信好友定能很快走出傷痛，重回正軌。