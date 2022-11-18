繩角｜AK江𤒹生駱振偉終打開心扉　Lokman食雞胸手指最搶戲

昨日（17日）一集的《繩角》播出第四集，被打了三集的主演之一的歐陽駿（AK江𤒹生 飾），今集像如有神助般突然開竅。利用李承東（楊樂文Lokman 飾）之前教他的技術，在擂上出打贏了King Boxing的師兄Freddy（鄺旨呈 飾），令拳館負責人及教練魯堅（梁祖堯 飾）對他另眼相看，更簽他為拳手。

被打了三集的主演之一的歐陽駿（AK江𤒹生 飾），今集像如有神助般突然開竅 (《繩角》截圖)

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AK之前一直對大師兄袁天就（駱振偉 飾）互相看不順眼，在Lokman的帶領下，AK到達駱振偉訓練的地方，並得知道駱振偉的訓練方法，三人同時一同訓練感情突然突飛猛進。經過一輪的訓練後，AK開始對駱振偉心悅誠服，在訓練過後，AK與駱振偉及Lokman三人談起心來，亦勸Lokman出賽，不要只陪人訓練，一起去爭取「腰帶」。Lokman亦有透露自己不願出賽的原因最主要是因為嫲嫲（馮素波 飾），在駱振偉的回憶中得知Lokman的父親在擂台上離開，所以馮素波在Lokman每次回家都會檢查他有沒有受傷。三人打開心扉後已經沒有針鋒相對，一同接受訓練，在訓練期間駱振偉的女兒袁思思及老婆Ivy來到拳館探望，思思一不小心就弄傷額頭，血流不止。剛好拳館樓下就發生交通意外，救護車進不來，AK馬上跑到交通意外現場勸喻他們先把車駛開，好讓其他車可以通過，駱振偉在這個時候對他完全改觀。

AK之前一直對大師兄袁天就（駱振偉 飾）互相看不順眼 (《繩角》截圖)

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今集最出色的一幕是Lokman在替AK減磅時，先用運動令他減磅，但在運動都不能減磅時，Lokman就用節食的方法去幫他減磅。AK看著雞胸而自己不能吃時，與Lokman說：「嫲嫲嚟咗。」企圖引開Lokman的視線，但Lokman怎麼會被這些小把戲騙到，用手捉住AK不讓他偷吃，最後二人更玩起手指公大戰。有網民說這一幕十分好笑：「但點解食雞胸場戲，foreground （前景）要用條欄遮住兩個人塊面，係完全無必要，諗唔通為乜？」、「可能想大家Focus 手指戲，雖然㩒指公遊戲用錯手」雖然有正反兩面的意見，但是無阻網民繼續追看《繩角》一劇。

今集最出色的一幕是Lokman在替AK減磅 (《繩角》截圖)