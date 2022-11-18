個人騷上約定「紅館見」　洪嘉豪有問公司老闆：佢話，你話係就係

洪嘉豪（Kaho）今日（18/11）現身銅鑼灣出席護膚品牌聖誕宣傳活動，吸引近百名粉絲到場支持。嘉豪未到場時，店外等候的「院友」突然掀起一陣騷動，不時傳出尖叫聲並高呼：「入咗（叱咤我最嘉愛的男歌手）十強呀！」、「叻仔」。



洪嘉豪西裝Look現身銅鑼灣出席護膚品牌聖誕宣傳活動。（鄺鈺瑩攝）

Kaho接受《香港01》訪問時表示到場時才得知入了「叱咤我最喜愛男歌手」十強，開心之餘亦感謝有份投票給自己的朋友：「我會畀心機。（有冇信心拎獎？）順其自然啦，呢幾年心態冇咩特別話一定要攞獎…有就當然好開心，冇嘅話，始終頒獎禮好難得係，每年得幾日可以group埋啲歌手，係一個好好玩嘅做嘢，有獎開心，冇獎都繼續努力，希望有啦。」

Kaho表示到場時才得知入了「叱咤我最喜愛男歌手」十強的消息，開心之餘亦感謝有份投票給自己的朋友。（鄺鈺瑩攝）

剛剛完成個人騷的Kaho坦言有演唱會後遺症：「始終第一次個人，發現所有努力，例如身形、練結他呀，台上一分鐘，台下十年功，你就發現排完啲舞、排咗好耐，好開心好鍾意隻舞，但跳咗兩場就冇。」他透露在家亦會翻看演唱會片段，至於有否看到眼濕濕，他表示沒有：「今次好多人都問我點解唔喊，其實唔喊都係一種成長，今次嗰種開心係大過…嗰次喊係帶咗啲唔開心嘅情緒，今次好開心就冇喊，見到好多人支持，我都明好多人想睇我喊唔知點解。」

剛剛完成個人騷的Kaho坦言有演唱會後遺症。（鄺鈺瑩攝）

演唱會上，Kaho約定大家「紅館見」，他笑指：「嗰時係興奮沖昏咗頭腦而講嘅，我都有同老闆講『講真㗎，係咪呀？』，佢話『你話係就係』，當然能夠…幻想開一個成功嘅紅館演唱會仲有一段距離，好多方面都要更努力，始終紅館係香港歌手比較終極嘅舞台，好多前輩喺嗰度開嘅都做得太好，如果要meet到個standard，我仍然要喺唱歌、音樂上呀，都要努力多好多。大家都知要入紙排期，如果有都可能要排一年，所以如果下年可以開始排都好㗎。」

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