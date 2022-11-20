張曦雯無懼素顏出鏡　盤點中年女星高清真樣現身不輸青春花旦

32歲的張曦雯日前在社交平台上載了居家素顏照片，並發文表示：「Everyone’s excited that mom’s here（因為媽媽在，所以大家都很興奮。）」不可網友似更關心張曦雯的素顏索樣，紛紛大讚她顏值滿分。張曦雯正值美顏全盛時期當然可以素顏見人，但其實圈中不少中年女星亦一樣敢以素顏示人。其中王祖賢和張可頤及黎姿等更可算是女星素顏美麗代表。



王祖賢似仙女下凡

55歲王祖賢淡出影圈多年，移民加拿大後專心修佛，早前網上流傳她在寺廟修行的照片，素顏真實狀態震驚不少網民。中王祖賢身穿黑色海青及綁上馬尾，看上去簡約素雅，脫下口罩露出素顏樣子，仙氣十足，以55歲之齡來說，狀態相當不錯，難怪被網民盛讚，而被目擊者就形容她為：「整個人在陽光照耀下白到發光，彷彿仙女下凡般耀眼。」

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Ada睇落好瘦，充滿疲倦感。（小紅書/@蔡少芬）

蔡少芬變工藤靜香

現年49歲的蔡少芬（Ada）與老公張晉在2008年結婚，婚後生活美滿，至今二人結婚14年，育有三名小孩，不時也可以看見兩人很在網上大曬恩愛，令人羨慕。不時活躍於社交平台的Ada早前上載上一張素顏自拍靚相。當中的Ada留有一把經過挑染的長髮，不過有網民認為新造型顯老，未能完美展示她的美貌，有人認為Ada新Look似足木村拓哉老婆工藤靜香，甚至有人話：「好似戴假髮嘅張晉。」

張可頤狀態大好

現年53歲的張可頤（Maggie）近年鮮有推出新作品，更甚少出席公開活動，似乎已將重心回歸平淡生活。而近日她就罕有更新微博，一連上貼兩張素顏照片，狀態大好，讓不少網友感到相當驚喜。

張可頤可謂狀態大勇。

黎姿有「凍齡女神」之稱。（影片截圖）

黎姿皮膚飽滿

現年51歲的黎姿有「凍齡女神」之稱，早前她在小紅書拍片分享保養心得以及早餐餐單。片中，黎姿穿上浴袍素顏示人，保養得宜的她皮膚光澤又飽滿，雖然雙眼有少許浮腫，不過看上去依然很精神，網民大讚：「姐姐素顏都好美！」、「凍齡女神當之無愧」。

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松松姐素顏做運動。（微博圖片）

陳松伶瘦身成功

51歲陳松伶近年長駐內地發展，不時上真人騷及登台唱歌，賺到豬籠入水，還帶挈丈夫張鐸，可以上央視節目，夫妻檔吸金，有個年輕10年的丈夫，陳松伶婚姻幸福滿足，但亦因此變得心廣體胖，不時被網民笑有豬腩肉，相當尷尬。早前陳松伶再次Po出自己的素顏運動照片，滿頭大汗的她，竟然瘦了成個碼，更擁有一雙纖瘦筷子腿，而且皮膚飽滿光澤，絕對又是凍齡代表。

佘詩曼女神氣質煥發

現年47歲的佘詩曼 (阿佘) 一向keep得好好，無論樣貌與身材都絕對不似她的真實年紀，是圈中的凍齡女神。阿佘亦不時於社交網分享她的靚相update生活近況，讓大家知道她的最新消息。早前她就post了她的素顏美照，表示：「對生活比個V，希望接下來的日子愛與好運同在。」她又謂其中一張相中的她「頭髮亂了」。阿佘無懼以真面目示人，網民亦一致大讚她的素顏美貌，即使是頭髮亂了仍無損她的女神氣質。

點擊睇阿佘示範操腰以及她的其他靚相：